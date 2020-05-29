"İnsan Haklarını Koruma Mekanizmaları Bağlamında TİHEK" video konferansı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, "Güvenlik Konseyinin yapısı, veto yetkili üyeleri yönünden Paris Prensipleri'nin 'çoğulculuk' ilkesine aykırı. İnsan hakkı ihlali bizzat bu beş ülkeden biri tarafından gerçekleştirildiğinde, veto hakkı göz önünde bulundurulursa insan hakları sisteminin işler ve saygı duyulabilir olmasından söz edemeyiz." ifadelerini kullandı.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TİHEK ile Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle "İnsan Haklarını Koruma Mekanizmaları Bağlamında TİHEK" konulu video konferans düzenlendi.
Programa, Arslan ile Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı katıldı.
Arslan, buradaki konuşmasına, Azerbaycan'ın kuruluşunun 102. ile İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutlayarak başladı.
Medya, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarının bir araya gelerek insan hakları eğitimi çalışmaları yapması gerektiğini belirten Arslan, bu eğitimin küçük yaşlarda başlamasının önemine işaret etti.
Arslan, "30 yaşındaki kamu personeline görevdeyken insan hakları ihlali nedeniyle müdahale etmektense, 5 yaşında ona hak bilinci ve hakkaniyetli davranmayı öğretirseniz sorunlarımız büyük ölçüde zaten ortadan kalkar." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası kuruluşların insan hakları alanındaki çalışmalarını değerlendiren Arslan, BM Güvenlik Konseyinin çoğulcu, demokratik ve bağımsız olmadığını belirtti.
Arslan, şöyle devam etti:
"Güvenlik Konseyinin yapısı, veto yetkili üyeleri yönünden ulusal insan hakları kurumlarının taşıması gereken niteliklere dair çerçeveyi belirleyen Paris Prensipleri'nin 'çoğulculuk' ilkesine aykırı. Örneğin insan hakkı ihlali bizzat bu beş ülkeden biri tarafından gerçekleştirildiğinde, veto hakkı göz önünde bulundurulursa, insan hakları sisteminin işler ve saygı duyulabilir olmasından söz edemeyiz. Bu mekanizmaların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor."
Üniversitelere, bünyelerindeki öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarına insan hakları alanında hazırladıkları raporları kendilerine de göndermeleri çağrısında bulunan Arslan, "Böylece hem o kurumlar TİHEK ile beraber çalışarak kendi kapasitelerini geliştirmiş olur hem de biz bu bilgilerden faydalanmış oluruz." ifadelerini kullandı.
Kurumun kısa sürede 2 uluslararası sempozyum düzenlediğine dikkati çeken Arslan, bunlardan birinin "İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek", diğerinin de "Ailenin Korunması Hakkı" temalarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!