Beslenmenin vücut sağlığımız için de ruh sağlığımız için de ne kadar önemli olduğu bilinen bir gerçek. İnsan vücudu düzenli olarak beslenmeye, yemek yemeye ihtiyaç duyar. Peki bir insan aç kalırsa yaşayabilir mi? İnsan aç kaç gün yaşar? Bir insan bir şey yemeden kaç gün yaşayabilir? açlığa en fazla kaç gün dayanılır?
BİR İNSAN AÇKEN KAÇ GÜN YAŞAYABİLİR?
Yemek yemeden hayatta kalmanın süresi, vücut ağırlığına, genetik özelliklere, diğer sağlık sorunlarına ve en önemlisi vücudun ne kadar susuz kaldığına bağlı olarak değişir. Sıvı ve yiyecek olmadan insanlar genellikle 10 ile 14 gün içinde ölürler.
Sağlıklı insanların yeterli sıvı aldıkları halde hiç yemek yemedikleri durumlar ile ilgili güvenilir bilgi yoktur. Hindistan’ın bağımsızlığı için açlık grevi yapan Mahatma Gandhi, ağzına yemek koymadığı halde –yalnızca ağzını ıslatacak kadar su içiyordu- 21 gün dayandı. Kişiden kişiye farklılık gösteren bir durum bu.
İNSAN BİR ŞEY YEMEDEN YAŞAYABİLİR Mİ?
Tam açlıktan farklı olarak, su içerek aç kalmak sık görülüyor. Toplama kamplarında ve yokluk dönemlerinde insanlar bu koşullarda aylarca hatta yıllarca sağ kalabiliyor.
Vücut enerjiyi muhafaza etmek için metabolizmayı yavaşlatır. Metabolizma hızındaki değişim konusu tam olarak bilinmese de, tiroid fonksiyonlarındaki değişiklikler üzerinden izlenebiliyor.
Bu yetenek, diyabete yol açan genlerin evrimsel dayanıklılığını açıklıyor, çünkü bu genler geçmişte enerjinin daha ekonomik kullanımına destek çıkarak, yokluk dönemlerinde hayatta kalmayı sağlamıştır.
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