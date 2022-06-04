'İnşallah buğday sorunu yaşamayacağız'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Hem aldığımız yağışlarla hem de üreticilerimizin büyük gayretleriyle inşallah buğdayda bir sorun yaşamayacağız" dedi.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hem aldığımız yağışlarla hem de üreticilerimizin büyük gayretleriyle inşallah buğdayda bir sorun yaşamayacağız" dedi