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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde - Emlak Haberleri

        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde

        İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı, mayıs ayı itibarıyla 1 milyon 824 bin kişiye yaklaşırken, bu rakam son 99 ayın zirvesi olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 13:43 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:43
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        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 4,3 artışla 15 milyon 669 bin 792 kişiye yükseldi.

        Sektörler bazında incelendiğinde en yüksek artışlardan birisi inşaatta yaşandı. İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artarak 1 milyon 823 bin 929'a çıktı.

        Bu artışla, inşaat sektöründe son 99 ayın en yüksek ücretli çalışan sayısına ulaşılırken, tüm zamanların en yüksek ikinci rakamı görüldü. Sektörün rekoru Ekim 2017'de 1 milyon 833 bin 340 kişi olmuştu.

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        "TÜM ÜLKEDE HAREKETLİLİK YAŞANIYOR"

        Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, konuya ilişkin değerlendirmesinde, başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ülkede hareketlilik yaşandığını belirterek, "Bir süredir inşaat faaliyetlerinde hareketliliğin başladığını görüyorduk, faaliyetlerdeki artış verilere de yansımaya başladı. Hareketliliğin başladığını görmek 250 alt sektörün beslenmesi açısından da sevindirici. İhtiyaç kaynaklı bir hareketlilik diyebiliriz." dedi.

        Avrupa'nın en büyük konut pazarı olan Türkiye'de evlilik, boşanma, tayin ve yurt dışındaki Türk vatandaşları kaynaklı ciddi talep olduğunu bildiren Çekici, "Bu talep, yıllık 800 binden fazla konut üretimini ilgilendiriyor. Piyasa son 2 yıldır durgundu. GYODER olarak iş gücü raporu hazırlıyoruz. Orada da bu konuları analiz etmiş olacağız." diye konuştu.

        DEPREM BÖLGESİNİN ETKİSİ

        Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şişik de inşaatın, Türkiye'nin lokomotif sektörü olmaya devam ettiğini aktararak, "İnşaat dediğimiz zaman akıllara hemen gayrimenkul gelse de alt ve üstyapı işlerinde de yoğunluk söz konusu. Bu alandaki hareketlilik de istihdamı artırıyor. Deprem bölgesindeki yeni konut ve yol projelerinin yanı sıra alt ve üstyapı projelerinin de çalışan sayısındaki artışta etkisi var." ifadesini kullandı.

        Sektördeki kalifiye eleman soruna da işaret eden Şişik, "Eleman bulmakta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Günlük 3 bin liraya kadar yevmiye vermemize rağmen ne yazık ki usta bulmakta zorlanıyoruz. Bazen kalifiye işi yapacak kişi için 3 ay beklemek durumunda kalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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