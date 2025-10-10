Habertürk
        BIST 100 10.726,98 %-0,27
        DOLAR 41,8252 %0,21
        EURO 48,3863 %-0,02
        GRAM ALTIN 5.341,96 %0,07
        FAİZ 40,11 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 67,22 %1,56
        BITCOIN 121.300,00 %0,10
        GBP/TRY 55,6026 %-0,08
        EUR/USD 1,1567 %0,03
        BRENT 64,91 %-0,48
        ÇEYREK ALTIN 8.733,64 %0,07

        İnşaat maliyeti yüzde 22,82 arttı

        İnşaat maliyet endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,05 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,82 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,16 arttı

        Giriş: 10.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:10
        İnşaat maliyeti yüzde 22,82 arttı
        İnşaat maliyet endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,05 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,82 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,16 arttı.

        Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 22,53 arttı, aylık yüzde 1,15 arttı

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,15 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,67 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,92 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,54 arttı.

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,75 arttı, aylık yüzde 0,72 arttı

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,72 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,84 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,48 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,94 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,37 arttı.

