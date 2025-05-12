İnşaat maliyeti yıllık yüzde 23,23 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,23 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,95 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,80 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,72 arttı.

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Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,60 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,0 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,54 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,68 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,77 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,79 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,14 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,22 arttı.