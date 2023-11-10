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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,93 arttı, aylık yüzde 2,46 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,93 arttı, aylık yüzde 2,46 arttı

        İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,39 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,15 arttı, işçilik endeksi yüzde 114,05 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 10:13 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:13
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        İnşaat maliyeti yüzde 67,93 arttı
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        TÜİK, inşaat maliyet endeksi istatistiklerini açıkladı.

        İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,39 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,15 arttı, işçilik endeksi yüzde 114,05 arttı.

        BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 66,08 ARTTI, AYLIK YÜZDE 2,47 ARTTI

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,47 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,08 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,49 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,21 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,93 arttı.

        BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 73,97 ARTTI, AYLIK YÜZDE 2,44 ARTTI

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,44 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,09 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,61 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,27 arttı, işçilik endeksi yüzde 114,50 arttı.

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