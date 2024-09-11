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        Haberler Sağlık İnovatif ateş ölçerle 'havale'ye karşı anlık bildirim - Haberler | Sağlık Haberleri

        İnovatif ateş ölçerle 'havale'ye karşı anlık bildirim

        Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden (RTEÜ) bilim insanları, 3 yıllık çalışma sonunda, ateşli hastaların vücut ısılarını anlık takip eden akıllı 'inovatif ateş takip cihazı' geliştirdi. Koltuk altı ve omuz bölgesine yerleştirilen madeni para büyüklüğündeki cihaz, üzerindeki sensörlerle vücut ısısını kontrol edip, olası ateş yükselmelerinde cep telefonlarına bildirim gönderiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:29 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:29
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        İnovatif ateş ölçerle 'havale'ye karşı anlık bildirim
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        RTEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Yıldız ile Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gül, ateşli hastalıkların devamında seyreden ve takip edilmediği durumlarda havaleye kadar giderek sağlığa ciddi zarar verebilen ateşli hastalıklarda ısı takibi için çalışma başlattı. 3 yıllık çalışmalar sonunda, ateşli hastaların vücut ısılarını anlık takip eden akıllı 'inovatif ateş takip cihazı' tasarlandı. Koltuk altı, bacak ve omuz bölgesine yerleştirilen madeni para büyüklüğündeki cihaz, üzerindeki sensörlerle vücut ısısını 1 hafta süresince kontrol edip, olası ateş yükselmelerinde cep telefonlarına bildirim gönderiyor. Özellikle ebeveynlerin çocuklarının başında nöbet tutmasının önüne geçip, havale riskine karşı erken müdahaleyi sağlayacak cihazın satışa sunulması hedefleniyor.

        "SORUN OLURSA TELEFONLARI ÇALIP, BİLDİRİM DÜŞECEK"

        Doç. Dr. Yasin Yıldız, donanım ve yazılımını geliştirdikleri cihaza patent alındığını belirterek, cihazın üzerindeki sensörler sayesinde ateşli hastalığa erkenden müdahale edilebileceğini söyledi. Yıldız, "Çocukların sık sık üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateşleri yükselebilmektedir. Özellikle çalışan anne ve babalarda bu durum bir anksiyeteye sebep olmaktadır. Bu durum anne ve babalarda çocuklarının başında uzun süre beklemelerine yol açmaktadır. Geliştirmiş olduğumuz cihaz, bu durumu engellemeye yönelik bir cihazdır. Aileler, rahatça istirahat edip, bir sorun olursa telefonları çalıp, kendilerine ısıya ait bildirim düşecektir. Bu da zamanında müdahale etmelerini sağlayacaktır. Cihaz hastalığa erken dönemde müdahale sağlayabileceği için hem hasta hem de aile konforunu sağlayıp, hastanın sağlığını olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

        "CİHAZIN TAMAMINI BİZ GELİŞTİRİYORUZ"

        Doç. Dr. Fatih Gül de üniversite olarak ihtiyaç duyulan sağlık ürünlerinin geliştirilmesini hedeflediklerini söyleyerek, "Cihazımız öncelikle koltuk altında olmak üzere ihtiyaç duyulan herhangi bir bölgeye yerleştirilebilecek niteliktedir. Antialerjik bir özellikte, 7 güne kadar hasta takibi yapmasını planlıyoruz. 7 gün üzerindeki durumlarda hastane takibini gerektiren bir süreç olmuş oluyor. Cihazın tamamını biz geliştiriyoruz; hem donanım hem yazlım. Basit bir ünite yaptık. Bu ünitenin ses çıkartmamasını sağladık. Ses çıkardığında hastaya rahatsızlık verebiliyor. Eğer ses çıkartırsa, bebeklerin uykusunu kaçırabilir. Aynı zamanda uzaktaki takipçiye bildirim gönderecek. Üniversite olarak sağlık ve mühendislik birimlerini bir araya getirerek, dünyada ihtiyaç duyulan sağlık ürünlerini geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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