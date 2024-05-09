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        Haberler Gündem Güncel İniş yapan uçağın lastiği patladı - Son dakika flaş gelişme

        İniş yapan uçağın lastiği patladı

        Antalya'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Corendon Havayolları'na ait bir uçağın iniş sırasında ön tekerleği patladı. Pistte kalan Boeing 737 tipi uçaktaki 190 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayda yaralanan olmadığı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:03
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        İniş yapan uçağın lastiği patladı
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        Antalya'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Corendon Havayolları'na ait bir uçağın iniş sırasında ön tekerleği patladı.

        Corendon Havayolları'na ait Almanya Köln-Antalya Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B737 tipi uçağın piste inişinin ardından lastiğinin patladığı ve pistte kalan uçaktaki 190 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

        Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayda yaralanan olmadığı ve yolcuların tahliye edildiği kaydedildi.

        Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi: "Bugün saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir.

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        İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır."

        FEDEX UÇAĞI DA GÖVDESİ ÜZERİNE İNİŞ YAPMIŞTI

        Öte yandan dün de İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yapmıştı.

        FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadığı için uçak gövdesi üstüne indi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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        #son dakika
        #Antalya
        #Gazipaşa-Alanya Havalimanı
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