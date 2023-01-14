İngiltere’de bir köpek gezdiricisi köpekler tarafından öldürüldü

İngiltere’nin Surrey bölgesi kırsalında bir köpek gezdiricisi, gezdirdiği köpekler tarafından ısırılarak öldürüldü.

Köpek saldırısının Perşembe öğleden sonra Caterham kasabasında gerçekleştiği ve 28 yaşındaki Londralı kadının gezdirmekte olduğu sekiz köpeğin polis denetimine alındığı açıklandı.

Köpek ısırıklarıyla yaralanan bir diğer kadınsa hastanede tedavi gördükten sonra Cuma günü taburcu oldu.

Köpeklerin sahiplerinin tespit edildiği ve olay hakkında bilgilendirildiği duyuruldu.

Adı henüz açıklanmayan kadının gezdirdiği köpekler arasında yasaklı türlerin olmadığı düşünülüyor.

YUI MOK

Olay yerinde: Tom Pugh, BBC News, Caterham

Adli tıp uzmanları olay yerinde Cuma gününe kadar incelemelerde bulundu.

Bölgede çok sayıda polis vardı.

Yetkililer bölgedeki muhabirlere soruşturmanın hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Bu sakin kasabada yaşayanlar ise şok içindeydi.

Polis yetkilileri, köpeklerin denetim altına alındığını söyleyerek kasaba halkının endişelerini gidermeye çalıştı.

Yakınlardaki Marden Kennels adlı köpek otelini işleten Richard Bream “Olayın yaşandığı nokta, profesyonel köpek gezdiricilerinin ticari araçlarıyla gelip, köpekleri yürüttüğü bir bölge. Beş altı köpeği birden tasmalarından tutup gezdirmelerini her gördüğümde buna izin verilmemesi gerektiğini düşünürdüm” dedi.

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