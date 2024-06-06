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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu İngiltere'ye EURO 2024 öncesi kötü haber - Futbol Haberleri

        İngiltere'ye EURO 2024 öncesi kötü haber

        İngiltere'ye EURO 2024 öncesi kötü haber... Sakatlıkları nedeniyle performansı düşen James Maddison, Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edilmeyecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:20
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        İngiltere'ye kötü haber
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        Avrupa Futbol Şampiyonası'na kısa bir süre kala ülkeler, kadrolarını oluşturmaya başladı.

        Turnuvanın favorilerinden İngiltere de teknik direktör Gareth Southgate, kadrosunu önümüzdeki günlerde açıklayacak. Ada ekibinin çok şeyler beklediği isimlerden James Maddison için sürpriz gelişme yaşandı.

        Tecrübeli futbolcu, İngiltere'nin EURO 2024 kadrosunda yer almayacak.

        BBC Sport'un haberine göre, İngiltere'nin geniş kadrosuna dahil edilen James Maddison, turnuva kadrosundan çıkarılan yedi oyuncudan biri olacak.

        Geçtiğimiz yaz 40 milyon sterlin karşılığında Leicester City'den Tottenham'a transfer olan başarılı orta saha, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonu iyi geçiremedi.

        27 yaşındaki oyuncu, İngiltere forması ile yedi maça çıktı.

        Katar'da düzenlenen dünya kupası kadrosunda da bulunan Maddison, turnuvada forma şansı bulamadı...

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