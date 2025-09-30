Habertürk
        İngiltere Premier Ligi'nde 6. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 6. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 6. hafta heyecanı tamamlandı. Man. City, Man United ve Liverpool haftayı galibiyetle noktaladı. Chelsea ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İngiltere Premier Ligi'nde 6. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Giriş: 30.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 6. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        Everton ve West Ham takımları arasındaki mücadele ile, İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftası kapanış yaptı.

        Everton ile West Ham'ın karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Burnley'i konuk ettiği İngiltere Premier Ligi maçında 5-1 galip gelen Man. City, bu sonuçla puanını 10'a çıkardı; maçtan puansız ayrılan Burnley ise haftayı 4 puan ile noktaladı.

        Ev sahibi Chelsea, kendi sahasındaki zorlu maçta rakibi Brighton'a karşı istediği sonucu alamayarak 3-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. Chelsea kaybettiği bu maç sonrası haftayı 8 puanda kalarak kapatırken, rakibi Brighton 3 puanı alan taraf olarak puanını 8'e yükseltti.

        Cry.Palace'e konuk olan Liverpool, bu haftaki maçtan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. Liverpool bu sonuçla birlikte haftayı 15 puanla tamamladı; Cry.Palace ise puanını 12'ye yükseltti.

        Man United, Brentford deplasmanında aldığı 3-1 mağlubiyetle haftayı 7 puanla kapattı; Brentford ise puanını 7'ye yükselterek 3 puanı alan taraf olmayı başardı.

        Leeds Utd, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi AFC Bournemouth ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.

        Zorlu deplasmanda Sunderland ev sahibi rakibi Nott. Forest'i 1-0 mağlup etti.

        Tottenham ile Wolves ligin 6. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Tottenham 11 puana ulaşırken, Wolves ise 1 puana yükseldi.

        Fulham'ı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Aston Villa, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

        Zorlu deplasmanda Arsenal ev sahibi rakibi Newcastle Utd.'u 2-1 mağlup etti.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 6. Haftanın Sonuçları
        27.09.2025 14:30
        Brentford
        3
        Manchester United
        1
        İY(2-1)
        27.09.2025 17:00
        Chelsea
        1
        Brighton & Hove Albion
        3
        İY(1-0)
        27.09.2025 17:00
        Leeds United
        2
        AFC Bournemouth
        2
        İY(1-1)
        27.09.2025 17:00
        Crystal Palace
        2
        Liverpool
        1
        İY(1-0)
        27.09.2025 17:00
        Manchester City
        5
        Burnley
        1
        İY(1-1)
        27.09.2025 19:30
        Nottingham Forest
        0
        Sunderland
        1
        İY(0-1)
        27.09.2025 22:00
        Tottenham Hotspur
        1
        Wolverhampton
        1
        İY(0-0)
        28.09.2025 16:00
        Aston Villa
        3
        Fulham
        1
        İY(1-1)
        28.09.2025 18:30
        Newcastle United
        1
        Arsenal
        2
        İY(1-0)
        29.09.2025 22:00
        Everton
        1
        West Ham United
        1
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 6. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		6 5 0 1 15 5
        2
        Arsenal
        		6 4 1 1 13 9
        3
        Crystal Palace
        		6 3 3 0 12 5
        4
        Tottenham Hotspur
        		6 3 2 1 11 7
        5
        Sunderland
        		6 3 2 1 11 3
        6
        AFC Bournemouth
        		6 3 2 1 11 1
        7
        Manchester City
        		6 3 1 2 10 8
        8
        Chelsea
        		6 2 2 2 8 3
        9
        Everton
        		6 2 2 2 8 1
        10
        Brighton & Hove Albion
        		6 2 2 2 8 0
        11
        Fulham
        		6 2 2 2 8 -1
        12
        Leeds United
        		6 2 2 2 8 -3
        13
        Brentford
        		6 2 1 3 7 -2
        14
        Manchester United
        		6 2 1 3 7 -4
        15
        Newcastle United
        		6 1 3 2 6 -1
        16
        Aston Villa
        		6 1 3 2 6 -2
        17
        Nottingham Forest
        		6 1 2 3 5 -5
        18
        Burnley
        		6 1 1 4 4 -7
        19
        West Ham United
        		6 1 1 4 4 -8
        20
        Wolverhampton
        		6 0 1 5 1 -9

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 7. Hafta Maçları
