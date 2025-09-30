İngiltere Premier Ligi'nde 6. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

Everton ve West Ham takımları arasındaki mücadele ile, İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftası kapanış yaptı.

Everton ile West Ham'ın karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

Burnley'i konuk ettiği İngiltere Premier Ligi maçında 5-1 galip gelen Man. City, bu sonuçla puanını 10'a çıkardı; maçtan puansız ayrılan Burnley ise haftayı 4 puan ile noktaladı.

Ev sahibi Chelsea, kendi sahasındaki zorlu maçta rakibi Brighton'a karşı istediği sonucu alamayarak 3-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. Chelsea kaybettiği bu maç sonrası haftayı 8 puanda kalarak kapatırken, rakibi Brighton 3 puanı alan taraf olarak puanını 8'e yükseltti.

Cry.Palace'e konuk olan Liverpool, bu haftaki maçtan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. Liverpool bu sonuçla birlikte haftayı 15 puanla tamamladı; Cry.Palace ise puanını 12'ye yükseltti.

Man United, Brentford deplasmanında aldığı 3-1 mağlubiyetle haftayı 7 puanla kapattı; Brentford ise puanını 7'ye yükselterek 3 puanı alan taraf olmayı başardı.

Leeds Utd, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi AFC Bournemouth ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.