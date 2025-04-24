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        -2
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İngiltere Premier Ligi'nde 33. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 33. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 33. hafta heyecanı sürüyor. Man. City, Chelsea ve Liverpool haftayı galibiyetle kapattı. Man United ise puan kaybına uğradı. Ligde tamamlanan 33. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:30
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        İngiltere Premier Ligi'nde 33. haftanın sonuçları
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        İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasının son mücadelesi, Tottenham-Nott. Forest arasında gerçekleşti.

        Zorlu deplasmanda Nott. Forest ev sahibi rakibi Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

        Man United, 33. haftada Wolves ile evinde karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, 90 dakika sonunda Man United'e 1-0 üstünlük kurdu ve 3 puanın sahibi oldu. Man United, bu yenilgiyle haftayı 38 puanla tamamlarken, Wolves ise puanını 38'e yükseltti.

        Liverpool, Leicester'i 1-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Liverpool bu mücadeleden sonra toplam puanını 79 yaparken Leicester ise 18 puanda kaldı.

        Chelsea, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Fulham'ı etkili oyunuyla 2-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 57 puana ulaştı.

        Man. City, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Everton takımını 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 61 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Everton ise 38 puanda kaldı.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Brentford, rakibi Brighton'u etkili oyunuyla 4-2 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 46'ya yükseltti.

        West Ham ile Southampton'un karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Cry.Palace evinde ağırladığı AFC Bournemouth ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Cry.Palace 45 puana ulaşırken, AFC Bournemouth ise 49 puana yükseldi

        Aston Villa, evindeki mücadelede rakibi Newcastle Utd.'u etkili oyunuyla 4-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Aston Villa puanını 57'ye yükseltti.

        Arsenal, bu hafta Ipswich'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 4-0 ile konuk ekip Arsenal oldu.

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 33. Haftanın Sonuçları
        19.04.2025 17:00
        Brentford
        4
        Brighton & Hove Albion
        2
        İY(1-1)
        19.04.2025 17:00
        Everton
        0
        Manchester City
        2
        İY(0-0)
        19.04.2025 17:00
        West Ham United
        1
        Southampton
        1
        İY(0-0)
        19.04.2025 17:00
        Crystal Palace
        0
        AFC Bournemouth
        0
        İY(0-0)
        19.04.2025 19:30
        Aston Villa
        4
        Newcastle United
        1
        İY(1-1)
        20.04.2025 16:00
        Manchester United
        0
        Wolverhampton
        1
        İY(0-0)
        20.04.2025 16:00
        Ipswich Town
        0
        Arsenal
        4
        İY(0-2)
        20.04.2025 16:00
        Fulham
        1
        Chelsea
        2
        İY(1-0)
        20.04.2025 18:30
        Leicester City
        0
        Liverpool
        1
        İY(0-0)
        21.04.2025 22:00
        Tottenham Hotspur
        1
        Nottingham Forest
        2
        İY(0-2)

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 33. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		33 24 7 2 79 44
        2
        Arsenal
        		34 18 13 3 67 34
        3
        Manchester City
        		34 18 7 9 61 23
        4
        Nottingham Forest
        		33 18 6 9 60 14
        5
        Newcastle United
        		33 18 5 10 59 18
        6
        Chelsea
        		33 16 9 8 57 18
        7
        Aston Villa
        		34 16 9 9 57 5
        8
        AFC Bournemouth
        		33 13 10 10 49 12
        9
        Fulham
        		33 13 9 11 48 3
        10
        Brighton & Hove Albion
        		33 12 12 9 48 0
        11
        Brentford
        		33 13 7 13 46 6
        12
        Crystal Palace
        		34 11 12 11 45 -4
        13
        Everton
        		33 8 14 11 38 -6
        14
        Manchester United
        		33 10 8 15 38 -8
        15
        Wolverhampton
        		33 11 5 17 38 -13
        16
        Tottenham Hotspur
        		33 11 4 18 37 10
        17
        West Ham United
        		33 9 9 15 36 -18
        18
        Ipswich Town
        		33 4 9 20 21 -38
        19
        Leicester City
        		33 4 6 23 18 -46
        20
        Southampton
        		33 2 5 26 11 -54

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 34. Hafta Maçları
        22.04.2025 22:00
        Manchester City
        Aston Villa
        23.04.2025 22:00
        Arsenal
        Crystal Palace
        26.04.2025 14:30
        Chelsea
        Everton
        26.04.2025 17:00
        Southampton
        Fulham
        26.04.2025 17:00
        Wolverhampton
        Leicester City
        26.04.2025 17:00
        Brighton & Hove Albion
        West Ham United
        26.04.2025 17:00
        Newcastle United
        Ipswich Town
        27.04.2025 16:00
        AFC Bournemouth
        Manchester United
        27.04.2025 18:30
        Liverpool
        Tottenham Hotspur
        01.05.2025 21:30
        Nottingham Forest
        Brentford
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