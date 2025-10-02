Premier Lig'in 7. haftası Chelsea- Liverpool maçna sahne olacak. Lig'de son iki maçını kaybeden Chelsea ile ilk mağlübiyetini alan Liverpool galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Stamford Bridge'de oynanacak kritik maçı tecrübeli İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Peki, Chelsea- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...