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Küresel otomobil piyasalarında 2020 yılı pandemi nedeniyle kayıplar ile geçti. Satışların en çok düştüğü ülkeler arasında İngiltere de yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre, ülkedeki otomobil satışları İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bu kadar düştü. 2020'de yüzde 30 kan kaybeden İngiltere pazarı, bu seviyede bir rekor düşüşü en son 1943 yılında görmüştü.

2020'de İngiltere'de 1.63 milyon araç satıldığını açıklayan Motorlu Taşıt Üreticileri ve Satıcıları Topluluğu (SMMT),yıl boyunca düşen satışlarda pandemi nedeniyle alınan karantina önlemlerinin etkili olduğunu bildirdi.

SMMT CEO'su Mike Hawes, "Son 3 çeyrekte en az 1 milyon adet satış kaybı yaşadık" dedi.

Ülkedeki bayiler pandeminin ilk patlak verdiği bahar aylarında kapalı kalmış ve yaz aylarında tekrar kapılarını açmıştı. Fakat Kasım ayında salgının ikinci dalganın vurması ile İngiltere'deki otomobil bayileri yeniden kepenk kapatma durumunda kaldı.

SMMT, İngiltere otomotiv pazarının 2021 yılını da 2 milyon adedin altında bitireceği yönünde tahmin paylaştı.