İngiltere'de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance'in herhangi bir regüle faaliyette bulunamayacağını bildirdi. Binance'in gerekli izinlere sahip olmadığını açıklayan FCA borsanın İngiltere'deki faaliyetlerini durdurmasını istedi.

Binance'in bu talimata uyması için çarşamba gününe kadar süresi bulunuyor. Binance bu ülkedeki faaliyetlerini şu anda Londra merkezli iştiraki Binance Markets Limited (BML) aracılığıyla yürütüyor. Ancak çoğunluk Türkkiye'de olduğu gibi, ana platform olan Binance.com'dan hizmet alıyor. FCA ise sadece bu BML'nin değil değil Binance Group'un hiç bir iştirakinin İngiltere'de faaliyet izni bulunmadığını bildirdi.

BML faaliyet izni için daha önceden başvurmuş ancak geçtiğimiz ay başvurusunu geri çekmişti.

Binance'den dün akşam konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "BML ayrı bir yasal varlıktır. Binance.com sitesi üzerinden hiçbir hizmet sağlamamaktadır. FCA'nın talimatının Binance.com üzerinden sunulan hizmetlere doğrudan etkisi yoktur. Kullanıcılarımızla ilişkimizde bir değişiklik olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ÇİN ASILLI KANADALININ KURDUĞU CAYMAN ADALARI MERKEZLİ ŞİRKET

Bu noktada Binance şirketiyle ilgili bilgilere bakmakta fayda var. Binance 2017 yılında Çin asıllı Kanadalı Changpeng Zhao tarafından kuruldu. Şirketin genel merkezi ilk kurulduğunda Çin'deydi. Ancak bu ülkede artan regülasyonlar sebebiyle sonradan genel merkez Cayman Adaları'na taşındı.

FCA konuyla ilgili yaptığı açıklamada ülkede reklamı yapılan birçok kripto para platformunun gerekli faaliyet lisanslarına sahip olmadığını belirterek "Bu, belirli kripto varlıklara yatırım yaparsanız, işler ters giderse Finansal Ombudsman Hizmetine veya Finansal Hizmetler Tazminat Planı ‘na erişiminiz olmayacağı anlamına gelir" ifadelerini kullandı. Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse FCA burada 'paranız batarsa boşuna bize gelip şikayet etmeyin' demek istiyor.

PİYASA NEDEN ETKİLENMEDİ?

Hem Binance hem de FCA'dan yapılan açıklamalara bakıldığında aslında FCA'nın İngilizlerin Binance.com'a para yatırıp işlem yapmasını engelleyecek herhangi bir aracı bulunmuyor. Sadece 'bana güvenip yatırım yapmayın' diyebiliyor. Benzer sebeple daha önce ABD, Kanada ve Japonya'da da Binance'e yönelik kısıtlamalar olmuştu ancak bunun kripto para fiyatlarına bir etkisi olmadı.

Zaten başta Bitcoin olmak üzere ciddi kripto paraların whitepaperlarına bakıldığında devlet denetim ve garantilerinin bu piyasa için arzulanan şeyler olmadığı görülüyor.

Bu FCA'nın son yasağı sonucu da İngilizlerin ellerindeki kripto paraları satıp piyasadan çıkması beklenmiyor.

BITCOIN 35.000 DOLARIN ÜZERİNE TIRMANDI

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 5 değer kazanarak 35.200 dolara kadar yükseldi. Bitcoin'in haftalık yükselişi de yüzde 8'e yaklaştı.

Benzer şekilde Ethereum da son 24 saatte yüzde 9 yükselerek 2.040 doları gördü. Binance Coin'de yükseliş yüzde 4.3'ü, Dogecoin'deki yükseliş ise yüzde 5'i buldu.