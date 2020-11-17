İngiltere'nin elektrikli araç planlarında önemli bir değişiklik yaşandı. Financial Times'ta yer alan habere göre, ülkenin başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de içten yanmalı motora sahip araçların 2030'dan itibaren satışının yasaklanmasına karar verdi.
Böylece, daha önce 2035 olarak açıklanan söz konusu plan 5 yıl öne çekilmiş oldu. Hatta, Şubat 2020 öncesinde, İngiltere'deki içten yanmalı motora sahip araç yasağının 2040 yılında başlaması planlanıyordu.
Söz konusu yasak, dizel ve benzinli motora sahip otomobillerin İngiltere'de en fazla 10 yıl daha satılabileceği anlamına geliyor.
Öte yandan, hibrit otomobillerdeki fosil yakıtlı motorlara dikkat çeken uzmanlar, İngiltere'deki yasakların 2030'da başlamasını gerçekçi bulmuyor.
Günümüzde İngiltere'de satılan yeni araçların yüzde 75'e yakınını dizel ve benzinli araçlar oluşturuyor. Yüzde yüz elektrikle çalışan otomobiller ise İngiltere pazarının yüzde 5.5'ini kapsıyor. Geri kalan satışlar ise hibrit otomobillerden oluşuyor.
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