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        Haberler Ekonomi Para İngiltere'de 21 yılın en yüksek bütçe fazlası - Para Haberleri

        İngiltere'de 21 yılın en yüksek bütçe fazlası

        İngiliz Hazinesi, bu yıl ocak ayında 16,7 milyar sterlinle 21 yılın en yüksek bütçe fazlasını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:17 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:19
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        21 yılın en yüksek bütçe fazlası
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        İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ocak ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin verileri açıkladı.

        Buna göre, İngiliz Hazinesi 2024 yılı ocak ayında 16,7 milyar sterlin fazla verdi. Söz konusu dönemde vergi gelirleri ise yıllık 1,8 milyar sterlin azalarak 33 milyar sterlin seviyesine indi.

        ONS açıklamasında, ülkede Ocak 2024’te bütçe fazlasının 1993 yılından bu yana aylık bazda görülen en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedildi.

        Ocakta bütçe fazlası bir önceki yıla göre 7,5 milyar sterlin daha yüksek düzeyde gerçekleşti ancak ekonomistlerin 18,7 milyar sterlin öngörüsünün altında kaldı.

        Diğer aylardan farklı olarak, yıllık gelir vergisi ödemelerinin ocakta yapılması nedeniyle İngiltere'nin bütçesi ocakta fazla verebiliyor.

        ONS açıklamasında, ülkede son verilere göre kamu borcunun bu yılın ocak ayında 2 trilyon 646,5 milyar seviyesine çıktığı bunun da ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 96,5’ine denk geldiği kaydedildi. Ocak 2023’te söz konusu borç ülke GSYH’sının yüzde 94,7’sine denk geliyordu.

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