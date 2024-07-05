İngiltere'de Muhafazakar Parti seçimi kaybetti: Rishi Sunak istifa etti

Açıklamasında, "Bu iş için elimden geleni yaptım. Ancak siz net bir mesaj gönderdiniz ve önemli olan tek karar sizin kararınızdır. Bugün zor bir gün, ancak dünyanın en iyi ülkesinin Başbakanı olmaktan onur duyarak bu görevi bırakıyorum" ifadeleri yer aldı.