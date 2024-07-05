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        Haberler Dünya İngiltere'de Muhafazakar Parti seçimi kaybetti: Rishi Sunak istifa etti | Dış Haberler

        İngiltere'de Muhafazakar Parti seçimi kaybetti: Rishi Sunak istifa etti

        İngiltere'de dün yapılan seçimde Muhafazakar Parti, 14 yıl sonra iktidarı kaybetti. Muhafazakar Parti lideri ve başbakan Rishi Sunak, Downing Street'teki Başbakanlık Konutu önünde son kez konuştu. Konuşmasında yenilginin sorumluluğunu üstlenen ve seçmenlerden özür dileyen Sunak, istifa etti. Kral Charles'ın Sunak'ın istifasını kabul ettiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 13:44 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:21
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          İngiltere'de dün gerçekleşen seçim, Muhafazakar Parti'nin 14 yıl sonra iktidarı kaybetmesiyle sonuçlandı.

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          İşçi Partisi, yaklaşık yüzde 34l'ük oyla 650 sandalyeli parlamentoya 412 milletvekili sokarak 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını bitirdi. Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 120'ye düştü.

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          İngiltere Başbakan Rishi Sunak, sonuçların ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde yaptığı kısa konuşmada yenilginin sorumluluğunu kabul etti ve seçmenlerinden özür diledi.

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          Sunak, İngiltere Başbakanlığı görevinden istifa edeceğini, Muhafazakar Parti liderliği görevinden de ayrılacağını ifade etti.

        • 5

          Açıklamasında, "Bu iş için elimden geleni yaptım. Ancak siz net bir mesaj gönderdiniz ve önemli olan tek karar sizin kararınızdır. Bugün zor bir gün, ancak dünyanın en iyi ülkesinin Başbakanı olmaktan onur duyarak bu görevi bırakıyorum" ifadeleri yer aldı.

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          Sunak, Muhafazakarların 14 yıllık yönetimi boyunca elde ettiği başarıları överek, İngiltere'nin "2010'a göre daha müreffeh, daha adil ve güçlü" olduğunu söyledi.

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          Görevden ayrılan Sunak ayrıca, yakında Downing Street'teki yerini alacak olan rakibi Keir Starmer'in "terbiyeli, kamu yararına çalışan biri" olduğunu söyledi.

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          KRAL CHARLES SUNAK'IN İSTİFASINI KABUL ETTİ

          Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrılan Sunak, resmen istifa etmek üzere Kral Charles'ın yanına gitti. Sunak, görüşmede Kral Charles'a istifasını sundu.

          Görüşme hakkında Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın istifayı kabul ettiği bildirildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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