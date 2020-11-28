İngiltere'de koronaya karşı halka D vitamini desteği

İngiltere'de 2.5 milyondan fazla insana ücretsiz D vitamini desteği verileceği açıklandı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ediyor. Salgından en çok etkilenen İngiltere salgınla mücadele kapsamında halka D vitamini takviyesi yapma konusunda karar aldı.

D vitamini eksikliğinin koronavirüs (Covid-19) riskini artırdığına dair çalışmalar üzerine İngiltere'de yaklaşık 2.7 milyon insana D vitamini takviyesinin ücretsiz sağlanacağı açıklandı.

Ücretsiz teslimatın Ocak ayından başlayarak 4 ay geçerli olacağı belirtilirken, hizmetten desteğe ihtiyacı olan kişiler yararlanabilecek.