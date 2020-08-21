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İngiltere'de koronavirüs etkisiyle kamu borcu ilk kez 2 trilyon doların üzerine yükseldi. Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre ülkede kamu borcu Temmuz sonu itibarıyla 2 trilyon 4 milyar sterline ulaştı.

İngiltere'nin kamu borcu böylece geçen yılın aynı ayında göre 227.6 milyar sterlin yükseliş gösterdi. Bu kamu borcunun artık ülke GSYH'sinin yüzde 100.5'ine denk geldiği anlamına geliyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Koronavirüs salgını borç üzerinde daha önce görülmemiş bir etki yarattı. Bu etki hem alınan sağlık önlemleri hem de hükümetin işyerlerini ve bireyleri destekleyici politikaları sebebiyle yaşandı" ifadeleri yer aldı.