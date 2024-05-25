Papua Yeni Gine'de toprak kayması: 300'ü aşkın kişi öldü, binlerce ev toprak altında aldı
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, meydana gelen toprak kaymasında 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, bini aşkın evin toprak altında kaldığı belirtildi
- 1
Papua Yeni Gine'nin kuzeyindeki bir köyde meydana gelen toprak kayması sebebiyle 300'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Yerel basında çıkan haberlere göre, bini aşkın ev toprak altında kaldı.
- 2
Drone görüntüleri meydana gelen hasarın boyutunu gösterdi.
- 3
Başkent Port Moresby'nin yaklaşık 600 km kuzeybatısındaki Enga Eyaletindeki Kaokalam köyünde dün sabah saatlerinde gerçekleşen toprak kaymasında yüzlerce kişinini ölmesinden endişe ediliyor.
-
- 4
Sosyal medyada yer alan videolarda, dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin yamaçtaki toprağı sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görüldü.
- 5
- 6
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.