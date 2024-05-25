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        Haberler Dünya Papua Yeni Gine'de toprak kayması: 300'ü aşkın kişi öldü, binlerce ev toprak altında aldı

        Papua Yeni Gine'de toprak kayması: 300'ü aşkın kişi öldü, binlerce ev toprak altında aldı

        Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, meydana gelen toprak kaymasında 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, bini aşkın evin toprak altında kaldığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 09:45 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:45
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          Papua Yeni Gine'nin kuzeyindeki bir köyde meydana gelen toprak kayması sebebiyle 300'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Yerel basında çıkan haberlere göre, bini aşkın ev toprak altında kaldı.

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          Drone görüntüleri meydana gelen hasarın boyutunu gösterdi. 

           

           

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          Başkent Port Moresby'nin yaklaşık 600 km kuzeybatısındaki Enga Eyaletindeki Kaokalam köyünde dün sabah saatlerinde gerçekleşen toprak kaymasında yüzlerce kişinini ölmesinden endişe ediliyor.

           

           

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          Sosyal medyada yer alan videolarda, dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin yamaçtaki toprağı sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görüldü.

           

           

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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