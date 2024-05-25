Galatasaray başkanını seçiyor: Dursun Özbek ile Süheyl Batum yarışıyor

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu bugün yapılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı.

Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere gidiliyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçim toplantısı başkanlığı için Süheyl Batum ile birlikte ortak adaylarının Hikmet Koyuncuoğlu olduğunu söyledi. Galatasaray'da seçim genel kurul toplantısı başkanı oy birliği ile Hikmet Koyuncuoğlu seçildi.

Dursun Özbek: "Seçimler, Galatasaray'ın bayram günleri. Burada birbirini uzun zamandır görmeyen insanlar birbirlerini görüyorlar. Seçim heyecanı var. Heyecanlı bir gün ama asıl heyecanımız yarın. Peş peşe iki önemli günümüz var. Seçim Galatasaray'a yakışan bir şekilde geçiyor. Kim gelirse gelsin Galatasaray için iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Genel kurul iradesini kullanacak. Galatasaray için hayırlı olsun diyorum."

Dursun Özbek: "Saat 15.00'e kadar daha epey gelen üyemiz olacaktır. Katılımın yeterli olacağını düşünüyorum. Buradan tekrar genel kurul üyelerine çağrı yapıyorum, gelip burada oy kullanacaklar, Galatasaray için bu fedakarlığı yapsınlar diyorum."

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Dursun Özbek: "İnşallah yarın Galatasaray'ın şampiyonluğunu her tarafı sarı-kırmızıya boyayarak kutlayacağız. Moralimiz yerinde. Florya'dayız hep, onun için bazı seçim etkinliklerini iptal ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonraki iş futbolcularımızın sahada göstereceği performans. Güzel bir maç olsun ve Galatasaray şampiyon olsun istiyorum."

Süheyl Batum: "Bir hayli katılım var. Galatasaray'da seçim daima bir şölen havasında geçer. Bunu anlamayanlar, "Sonra yapsaydık" diyor. Ama gördüğünüz gibi bugün çok güzel geçecek. Esas önemli olan, kim kazanırsa kazansın, ilk düşüncemiz yarın şampiyon olmak ve şampiyonluğumuzu kutlamak. Bütün Galatasaraylılar, bizde düşman olmayacağını biliyoruz. Hepimiz şampiyonluğu bekliyoruz."