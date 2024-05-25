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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray başkanını seçiyor: Dursun Özbek ile Süheyl Batum yarışıyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray başkanını seçiyor: Dursun Özbek ile Süheyl Batum yarışıyor

        Galatasaray'da başkanlık seçim heyecanı yaşanıyor, sarı-kırmızılı kulüp başkanını seçiyor. 104. dönem yönetiminin belirleneceği olağan seçim genel kurul toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Seçimde mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum yarışıyor. Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkteki oy pusulasıyla yarışıyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:03
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        Galatasaray başkanını seçiyor!
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        Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu bugün yapılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı.

        Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere gidiliyor.

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçim toplantısı başkanlığı için Süheyl Batum ile birlikte ortak adaylarının Hikmet Koyuncuoğlu olduğunu söyledi. Galatasaray'da seçim genel kurul toplantısı başkanı oy birliği ile Hikmet Koyuncuoğlu seçildi.

        ADAYLARDAN AÇIKLAMA

        Dursun Özbek: "Seçimler, Galatasaray'ın bayram günleri. Burada birbirini uzun zamandır görmeyen insanlar birbirlerini görüyorlar. Seçim heyecanı var. Heyecanlı bir gün ama asıl heyecanımız yarın. Peş peşe iki önemli günümüz var. Seçim Galatasaray'a yakışan bir şekilde geçiyor. Kim gelirse gelsin Galatasaray için iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Genel kurul iradesini kullanacak. Galatasaray için hayırlı olsun diyorum."

        Dursun Özbek: "Saat 15.00'e kadar daha epey gelen üyemiz olacaktır. Katılımın yeterli olacağını düşünüyorum. Buradan tekrar genel kurul üyelerine çağrı yapıyorum, gelip burada oy kullanacaklar, Galatasaray için bu fedakarlığı yapsınlar diyorum."

        ŞAMPİYONLUK MESAJI

        Dursun Özbek: "İnşallah yarın Galatasaray'ın şampiyonluğunu her tarafı sarı-kırmızıya boyayarak kutlayacağız. Moralimiz yerinde. Florya'dayız hep, onun için bazı seçim etkinliklerini iptal ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonraki iş futbolcularımızın sahada göstereceği performans. Güzel bir maç olsun ve Galatasaray şampiyon olsun istiyorum."

        Süheyl Batum: "Bir hayli katılım var. Galatasaray'da seçim daima bir şölen havasında geçer. Bunu anlamayanlar, "Sonra yapsaydık" diyor. Ama gördüğünüz gibi bugün çok güzel geçecek. Esas önemli olan, kim kazanırsa kazansın, ilk düşüncemiz yarın şampiyon olmak ve şampiyonluğumuzu kutlamak. Bütün Galatasaraylılar, bizde düşman olmayacağını biliyoruz. Hepimiz şampiyonluğu bekliyoruz."

        Süheyl Batum: "Bizim özellikle bu seçimde üzerinde durduğumuz bir şey daha vardı. Son 1-2 yıldır, son haftada da gördük, Türkiye'deki spordaki inanılmaz ortam, Galatasaray'a çok büyük zarar veriyor. Rakiplerin başkanı, Galatasaray'ın camiasına hakaret edebiliyor. Şunu söyleyeceğim, geçen hafta yaşananları gördünüz. Bir takımın başkanı geldi, açık açık eliyle bizim genel sekreterimize, "Mabedimizden çık git, yoksa dayak yersin" dedi. Ne amaçladığını hemen orada gördük. Yanında gelen adamlar, bizim stat görevlimizi linç etmeye çalıştı. Şunu sorayım, Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarından çok azı orada yaşananları göstermeye cesaret etti. Tersi olsa, bugün sabahtan başlayıp akşama kadar giderdi. Bu şunu gösteriyor, Türkiye'de maalesef insanların, başkanların parasına göre bir şey yapılıyor. Biz bunu göstermek istiyorduk. Galatasaray artık bu kadar hakaret edilebilir bir camia olmadığını herkese gösterecektir."

        ÖZBEK VE BATUM OYLARINI KULLANDI

        Galatasaray Kulübünün başkan adaylarından Süheyl Batum ile mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların olağan seçimli genel kurulunda oylarını kullandı.

        Galatasaray Lisesi'nde 2 numaralı sandıkta oyunu kullanan Batum, "Galatasaray için hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galatasaray Lisesi'nde yine 2 numaralı sandıkta oyunu kullanan Dursun Özbek ise, "Hayırlısı olsun. Genel kurul, her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray'a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır." ifadelerini kullandı.

        10 BİN ÜYENİN OY KULLANMA HAKKI VAR

        Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye bulunuyor.

        Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

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        BAŞKANLIK İÇİN İKİ ADAY

        Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

        Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

        ADAYLARIN LİSTELERİ

        Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

        Dursun Özbek:

        Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

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        Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

        Süheyl Batum:

        Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

        Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

        GALATASARAY'IN BAŞKANLARI

        Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

        Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

        Dönem Başkan
        1905-18, 1925 Ali Sami Yen
        1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
        1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş
        1925 Ali Haydar Şekip
        1926 Ahmet Robenson
        1927 Adnan İbrahim Pirioğlu
        1928-29 Necmettin Sadak
        1929-30 Abidin Daver
        1930-31, 1933 Ahmet Kara
        1931-32 Tahir Kevkep
        1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal
        1933 Fethi İsfendiyaroğlu
        1934-36 Ethem Menemencioğlu
        1936-37 Saim Gogen
        1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu
        1939 Nizan Nuri
        1939 Adnan Akıska
        1940-42 Tevfik Ali Çınar
        1942-43 Osman Dardağan
        1944-46 Muslihittin Peykoğlu
        1946-50, 1965-68 Suphi Batur
        1953, 1962-64 Ulvi Yenal
        1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu
        1957-59 Sadık Giz
        1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt
        1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin
        1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras
        1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar
        1990-92, 1992-96 Alp Yalman
        1996-2001 Faruk Süren
        2001-02 Mehmet Cansun
        2002-08 Özhan Canaydın
        2008-11 Adnan Polat
        2011-14 Ünal Aysal
        2014-15 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
        2018-21 Mustafa Cengiz
        2021-22 Burak Elmas
        2015-18, 2022-24 Dursun Özbek
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