Sabahları limonlu su içmenin kilo vermeye etkisi olup olmadığı açıklandı!
Zayıflamak isteyen birçok kişi, sabahları limonlu su içmenin kilo vermeye yardımcı olup olmadığını merak ediyor. Bu popüler yöntem, metabolizmayı hızlandırdığı ve toksinleri vücuttan attığı iddiasıyla öne çıkıyor. Peki, gerçekten de limonlu su içmek zayıflamaya katkı sağlıyor mu? İşte cevabı!
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Sağlıklı yaşam trendleri arasında sabahları limonlu su içmek son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Birçok kişi, bu basit alışkanlığın kilo verme sürecine destek olup olmadığını araştırıyor. Peki, limonlu suyun gerçekten de kilo kaybına etkisi var mı? Merak edilenleri sizin için derledik...
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DÜŞÜK KALORİLİ
Limonlu su genellikle çok düşük kalorili bir içecektir. Yarım limonun suyunu suya sıktığınızı varsayarsak, her bir bardak limonlu su sadece altı kalori içerecektir.
Bu nedenle, portakal suyu ve soda gibi yüksek kalorili içecekleri limonlu su ile değiştirirseniz, bu kalorileri azaltmak ve kilo vermeye yardımcı olmak için mükemmel bir yol olabilir.
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Örneğin, bir bardak portakal suyu (237 ml) 110 kalori ve 0,49 litre bir şişe soda 182 kalori içerir.
Günde bu içeceklerden sadece birini bile bir bardak limonlu su ile değiştirmek günlük kalori alımını 100-200 kalori azaltabilir.
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HİDRASYON SAĞLAR
Besin maddelerinin hücrelere taşınmasından atıkların vücut dışına taşınmasına kadar, yeterli miktarda su içmek oldukça önemlidir. Yeterli hidrasyonun sağlanması, vücut ısısının düzenlenmesinden fiziksel performansın artırılmasına kadar her şey için gereklidir.
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Bazı kanıtlar, susuz kalmamanın kilo kaybına yardımcı olabileceğini de göstermektedir.
Araştırmalar, artan hidrasyonun yağların parçalanmasını artırabileceğini ve yağ kaybını artırabileceğini göstermektedir.
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METEBOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR
Araştırmalar, yeterince su içmenin metabolizmanızı artırmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Araştırmacılar, iyi hidrasyonun, hücrelerde bulunan ve vücut için enerji üretmeye yardımcı olan bir tür organel olan mitokondrinin işlevini artırdığını öne sürüyor.
Bir çalışmada, 14 katılımcı 0,5 litre su içmiştir. Su içmenin 30-40 dakika boyunca metabolizma hızlarını %30 oranında artırdığı görülmüştür
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DAHA TOK HİSSETMENİZİ SAĞLAR
Su içmek, kalori eklemeden tokluğu ve dolgunluğu destekleyebildiğinden, genellikle herhangi bir kilo verme rejiminin temel bir parçası olarak tavsiye edilir.
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2008 yılında yapılan bir çalışmada, 24 aşırı kilolu ve obez yaşlı yetişkinde suyun kalori alımı üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Çalışma, kahvaltıdan önce 0,5 litre su içmenin öğünde tüketilen kalori miktarını %13 oranında azalttığını ortaya koymuştur.
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KİLO KAYBINI ARTIRABİLİR
Metabolizma, tokluk ve hidrasyon üzerindeki potansiyel faydalı etkileri nedeniyle, bazı kanıtlar suyun (limonlu su dahil) kilo kaybını artırabileceğini düşündürmektedir.
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Bir çalışmada, 48 yetişkin iki diyete atanmıştır: her öğünden önce 0,5 litre su içeren düşük kalorili bir diyet veya öğünlerden önce su içermeyen düşük kalorili bir diyet.
12 haftalık çalışmanın sonunda, su grubundaki katılımcılar, su almayan gruptaki katılımcılara göre %44 daha fazla kilo vermiştir.
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Limonlu su tokluk hissini artırabilir, hidrasyonu destekleyebilir, metabolizmayı hızlandırabilir ve kilo kaybını artırabilir. Bununla birlikte, yağ kaybetme söz konusu olduğunda limonlu su normal sudan daha iyi değildir.
Kaynak: Health Line