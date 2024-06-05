İngiltere'de iktidar ve ana muhalefet liderleri canlı yayında tartıştı

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Sunak ile Starmer, ülkede 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimler öncesi ITV kanalında katıldıkları canlı yayında vergiler, sağlık sistemindeki sorunlar, düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi planı ve Gazze'ye ilişkin konularda karşı karşıya geldi.

AA'nın haberine göre; Başbakan Sunak, konuşmasında İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi durumunda, her aile için vergileri 2 bin sterlin arttırmak istediğini iddia etti. Starmer ise Başbakan'ın bu iddiasını "tamamen saçmalık" olarak niteledi.

BAŞBAKAN'IN YANITI İZLEYİCİLERİN GÜLÜŞMESİNE NEDEN OLDU

Sunak, ulusal sağlık hizmetindeki sorunların ne kadar sürede çözüleceğine ilişkin soruya, Kovid-19 salgınının sağlık hizmetlerine verdiği zarara işaret ederek, "Ancak, şu anda ilerleme kaydediyoruz. (Hastanede tedavi olmak için) Bekleme listeleri azalıyor." yanıtını verdi.

REKLAM Başbakan'ın yanıtının ardından araya giren ana muhalefet lideri, "Bekleme listesindekiler 7,2 milyondu, şimdi 7,5 milyon oldu. (Sunak) Düşeceğini söylüyor ve bu adam matematikte iyi olduğunu söylüyor." diye karşılık verdi. Bunun üzerine Sunak, bekleme sürelerinin "daha yüksek olduğu dönemlerden daha aşağıya indiğini" söylemesi, stüdyoda yayını takip eden izleyicilerin gülüşmelerine neden oldu. Sunak'ın daha sonra sağlıkçıların grevleri nedeniyle bekleme sürelerinin arttığını söylemesi ise izleyicilerin tepkisine neden oldu. STARMER, DÜZENSİZ GÖÇÜN ARTIŞINDAN BAŞBAKAN'I SORUMLU TUTTU Başbakan Sunak, düzensiz göç sorunu gündeme gelmesi üzerine, ülkesinin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının mahkemeler tarafından engellenmesi durumunda, İngiltere'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) ayrılabileceğini yineledi.

Sunak, "Eğer sınırlarımızın ve ülkemizin güvenliği ile yabancı bir mahkeme arasında seçim yapmak zorunda kalırsam, her seferinde ülkemizin güvenliğini seçerim." dedi. İşçi Partisi lideri ise İngiltere'ye düzensiz göçün rekor düzeyde olduğunu belirterek, bu durumdan Başbakan'ı sorumlu tuttu. REKLAM Keir Starmer, Başbakan Sunak'ın küçük teknelerin Fransa üzerinden Manş Denizi'ni geçmesini engelleme vaadini yerine getirme konusunda "tamamen başarısız" olduğunu söyledi. STARMER, FİLİSTİN MESELESİNDE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞACAĞINI SÖYLEDİ Canlı yayında liderlere, "Gazze'den gelen korkunç görüntüleri durdurmaya nasıl yardımcı olacakları" sorusu yöneltildi.

Ana muhalefet lideri, Gazze'deki durumu "tahammül edilemez" ve "felaket" olarak nitelendirerek, Gazze'de ateşkesin yanı sıra esirlerin kurtarılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini bildirdi. Starmer, iktidara gelmeleri durumunda partisinin bölgede iki devletli çözüm için çalışacağını kaydetti. Keir Starmer, "Kalıcı çözüm için bir yol bulmalıyız ve bu konuda liderlik göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Sunak ise masada ABD öncülüğünde ve İngiltere tarafından desteklenen ateşkes anlaşması olduğuna değindi. Sunak, ayrıca İngiltere'nin Gazze'ye daha fazla yardım sağlanmasına öncülük ettiğini öne sürdü.

*Haberin fotoğrafı BBC tarafından servis edilmiştir.