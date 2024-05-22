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        Haberler BBC Dünya İngiltere'de Hong Kong ajanlığıyla suçlanan eski donanma mensubu, bir parkta ölü bulundu

        İngiltere'de Hong Kong ajanlığıyla suçlanan eski donanma mensubu, bir parkta ölü bulundu

        Hong Kong istihbarat servisi için ajanlık yapmakla suçlanan eski İngiliz Kraliyet Donanması mensubu ve İçişleri Bakanlığı'nın göçmenlik bürosunda çalışan Matthew Trickett, bir parkta ölü bulundu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 22.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:47
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        İngiltere'de Hong Kong ajanlığıyla suçlanan eski donanma mensubu, bir parkta ölü bulundu
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        Hong Kong istihbarat servisi için ajanlık yapmakla suçlanan eski İngiliz Kraliyet Donanması mensubu ve İçişleri Bakanlığı'nın göçmenlik bürosunda çalışan Matthew Trickett, bir parkta ölü bulundu.

        37 yaşındaki Matthew Trickett, başkent Londra'nın batısındaki Maidenhead kasabasında yaşıyordu. Trickett'in Pazar günü aynı kasabadaki Grenfell Parkı'nda ölü bulunduğu kaydedildi.

        Thames Valley bölge polisi, Trickett'in ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirlenebileceğini duyurdu.

        Trickett bulunduğunda acil müdahale yapıldı ancak olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

        Yetkililer, Pazar günü parkta bulunanlara, konuyla ilgili bir bilgileri olması durumunda polise başvurmaları çağrısını yaptı.

        Trickett'in ölü bulunduğu yerde polis kordonu görülüyor. PA Media

        Trickett'in ölü bulunduğu yerde polis kordonu görülüyor.

        Trickett'in ailesinden yapılan açıklamada, "Sevgili oğlumuz, kardeşimiz, ailemizin üyesi olan Matthew'in kaybının acısını yaşıyoruz" dendi ve hayatını kaybeden Matthew Trickett'in mahremiyetine saygı duyulması istendi.

        İçişleri Bakanlığı'nda göçmenlik bürosu çalışanı olan Trickett, 2007-2013 yılları arasında altı yıl İngiliz Kraliyet Donanması'nda asker olarak görev yaptı.

        Trickett'in MTR Danışmanlık adında özel bir güvenlik firması olduğu da açıklandı.

        Geçen hafta Trickett ile birlikte Chi Leung Wai ve Chung Biu Yuen adlı kişiler, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında mahkemeye çıkarılarak, Hong Kong istihbaratına yardımcı olmakla suçlanmıştı.

        Mahkemede söz konusu kişiler, 20 Aralık 2023 ve 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında "yabancı istihbarat servisinin işine yarayacak" bilgiler toplamak, gözlem yapmak ile suçlandı.

        Şüphelilerin, Hong Kong istihbaratı yararına, İngiltere'deki "demokrasi yanlısı muhalifleri gözetlediği" iddia edilmişti.

        Bu kişiler hakkındaki bir diğer suçlama da, 1 Mayıs tarihinde İngiltere'deki bir adrese "zorla girmeleri" oldu.

        Geçen hafta ifadeleri sırasında Savcı Kashif Malik, Matthew Trickett'in gözaltında tutulmasının "kendisi için daha iyi olacağını" savunmuş, şüphelinin suçlanmasının ardından intihar girişiminde bulunduğunu söylemişti. Ancak bu talep reddedildi ve Trickett serbest bırakıldı.

        Hong Konglu eylemciler, hükümet adına ajanlık yapmakla suçlanan üç kişiye karşı protesto gösterisi yapmıştı. Getty Images

        Hong Konglu eylemciler, hükümet adına ajanlık yapmakla suçlanan üç kişiye karşı protesto gösterisi yapmıştı.

        Şüphelilerden Yuen, Hong Kong Ekonomi ve Ticaret ofisinde çalışıyor.

        İngiltere ve Çin'den çifte vatandaşlığı bulunan Wai ise Heathrow Havalimanı'nda Sınır Muhafaza Gücü'nde görevli ve aynı zamanda bir özel güvenlik firmasının kurucusu.

        Şüpheliler her hafta polis merkezinde imza vermekle yükümlüydü. Aynı zamanda gece 10 ile sabah 5 arasında sokağa çıkmaları ve yurt dışına seyahat etmeleri yasaktı.

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