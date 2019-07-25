1952 yılında tahta çıkan 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, 63 yıl 7 ay 2 gün tahtta kalan büyük büyük annesi Kraliçe Victoria'nın rekorunu kırdı. Kraliçe Victoria 18 yaşındayken 1837 yılında tahta çıkmış ve 1901 yılındaki ölümüne kadar tahtta kalmıştı.

Kraliçe Victoria 1837 yılında tahtta çıktığında nüfusu 16 milyon olan Birleşik Krallık'ta, Kraliçe Elizabeth 1952 yılında tahta çıktığında 50 milyon kişi yaşıyordu. Kral 6. George'un büyük kızı olan Kraliçe 2. Elizabeth, 1947 yılında 21 yaşındayken Edinburgh Dükü Philip ile evlendi. Çiftin biri kız, dört çocuğu bulunuyor. Kraliçe'nin tahtta kalma rekoru, en büyük oğlu 66 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın da Birleşik Krallık'ta en uzun süredir tahtı bekleyen varis olmasına neden oldu.

150'DEN FAZLA BAŞBAKAN ESKİTTİ

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca Winston Churchill'den dün İngiltere'nin yeni başbakanı olan Boris Johnson'a kadar toplam 15 İngiliz Başbakanı gördü.

2. Elizabeth İngiltere’nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine’nin de aralarında olduğu irili ufaklı bir dizi ülkenin de hükümdarı konumunda. Bütün bu ülkeler dikkate alındığında Elizabeth'in eskittiği başbakan sayısı 150'yi geçiyor.

Kraliçe 1952 yılında tahtta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi, ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953 yılındaki taç giyme töreni, televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni olmuştu. Kraliçenin tahtta kaldığı süre içinde dünyada "Soğuk Savaş" başladı ve bitti, "Berlin Duvarı" inşa edildi ve yıkıldı.

AZİL SEÇENEĞİ VAR

Kraliçenin sağlık sorunlarının artması ve kendi iradesiyle tahtı bırakmaması durumunda, İngiliz kanunlarına göre parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası başkanının da içinde yer aldığı bir heyet kendisini görevden azledebiliyor.

İngiltere'de taht sırasında Prens Charles'ın ardından oğlu William ve torunu George yer alıyor.

Ülkede, tahtın artık çok yaşlı bulunan Charles’ın yerine doğrudan William’a geçmesini savunanlar da var.

CENAZE TÖRENİNİN PROVASI YAPILMIŞTI

İngiliz Daily Mail gazetesi, Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklandıktan bir gün sonra "London Bridge" adı verilen plan uygulanacağını kaleme almıştı.

Bu plan çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edilmiş, haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe'nin ölümünün ardından Başbakan'ın ulusa sesleneceği ve 10 gün yas ilan edileceği ifade edilmişti.

Ülke genelinde tüm radyo ve televizyon kanallarının da Kraliçe'nin ölünün ardından nasıl bir yayın politikası izleyeceğinin netleştirildiği, Kraliçe'nin öldüğünün resmi olarak açıklanmasının ardından çalınacak olan duygusal parçaların listesinin de hazırlandığı ifade edilmişti.