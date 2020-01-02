02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
GKRY'de 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını belirten ancak yalan beyandan suçlu bulunan 19 yaşındaki İngiliz kadının annesi de kampanyaya desteğini açıkladı.
Twitter’da #BoycottCyprus etiketiyle başlatılan kampanyada on binlerce destek mesajı paylaşıldı.
Bir Twitter kullanıcısı "GKRY herkesin tatil listesinden çıkarılmalı. Bu geri ülkede hiçbir kadın güvende değil." yorumunu yaptı.
Başka bir kullanıcı da davanın sanıklarının döndükleri İsrail'deki sevinç gösterisinin videosunu paylaşarak, "İşte tecavüzcüler İsrail'de böyle karşılandı." ifadesini kullandı.
Mağdur İngiliz'in hukuki masraflarını karşılamak için başlatılan internet kampanyasında da 80 bin sterlinden (yaklaşık 600 bin TL) fazla bağış toplandı.
"MÜNFERİT VAKA DEĞİL"
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan ancak adı gizli tutulan mağdurun annesi, kızının başına gelenlerin "münferit bir vaka" olduğuna inanmadığını söyledi.
GKRY ilgili "Orası hiç güvenli değil." ifadesini kullanan anne, "Gidip başınıza gelen bir şeyle ilgili şikayette bulunduğunuzda ya size gülüyorlar ya da kızımın başına gelene benzer bir şey oluyor." diye konuştu.
İngiliz Dışişleri bakanlığı da yaptığı açıklamada olaya ilişkini "derin kaygı" duyduklarını ve konuyu Rum makamlarıyla görüşeceklerini bildirdi.
İSRAİLLİ SANIKLARIN SEVİNCİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Temmuz ayında gerçekleşen tecavüz olayının ardından yargı süreci ekimde başlamıştı. Rum mahkemesi suçlanan İsrailliler hakkında beraat kararı verirken, mağdur İngiliz'i yalan beyandan suçlu bulmuştu.
İsrailli zanlıların beraatlerinin ardından döndükleri ülkelerinde Ben Gurion havalimanında şampanya patlatmaları ve dans etmelerinin basına yansıması üzerine İngiltere'de olayla ilgili tepki büyümüştü.
Bir aydan fazla gözaltında tutulan ve 5 aydır da Rum kesimini terk etmesine izin verilmeyen İngiliz turist, Rum polisinin tecavüzle ilgili ilk ifadesini geri alması için kendisini zorladığını iddia ediyor.
İngiliz vatandaşı 19 yaşındaki turist kadın, temmuzda Kıbrıs'ın Ayia Napa kasabasındaki otel odasında 12 İsrailli gencin tecavüzüne uğradığını iddia etmişti.
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