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        İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı

        İngiltere'de yıllık enflasyon, haziranda beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 7,9 oldu

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 09:45
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        İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı
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        İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, mayısta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 7,9 olarak ölçüldü. Beklenti, enflasyonun haziranda yüzde 8,2 olacağı yönündeydi.

        Yakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyondaki düşüşe en büyük katkıyı yaparken, haziranda gıda fiyatlarında yükseliş kaydedildi.

        Çekirdek enflasyon haziranda yüzde 6,9'a geriledi. Çekirdek enflasyon, mayısta yüzde 7,1 ile Mart 1992'den beri en yüksek seviyesini görmüştü.

        Hizmet sektörü enflasyonu ise haziranda yüzde 7,2 oldu. Mayısta, hizmet sektörü enflasyonu yüzde 7,4 olarak kayıtlara geçmişti.

        Haziranda yüzde 17,3 olan gıda enflasyonu da mayıstaki yüzde 18,3 seviyesine göre sınırlı düşüş kaydetti.

        ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun Mart 2022'den beri en düşük seviyesini gördüğünü belirterek, çekirdek enflasyonun da geçen ay 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından haziranda gevşeme gösterdiğini bildirdi.

        Fitzner, gıda enflasyonunda yavaşlama olmasına rağmen hala yüksek seyrettiğini kaydetti.

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