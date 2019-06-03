03 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere´de bir cami cemaatine çekiçle saldırmaya çalışan şüpheliyi, cemaat üyeleri yakalayıp polise teslim etti. Saldırı girişimi, İngiltere´nin başkenti Londra´da yer alan Southall semtindeki Hayes yolu üzerinde bulunan Darussalam Camii´nde meydana geldi. Yerel saat ile 04:30 civarı, elinde çekiç bulunan 38 yaşındaki bir adamın, camide ibadet eden cemaate çekiçle saldırmaya çalıştığı sırada cemaat tarafından yakalandığı belirtildi. Durumun polise bildirilmesi sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.
DAHA ÖNCEDEN KAVGALILARMIŞ
Öte yandan polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı belirtilerek; saldırganın `ağır yaralama girişimi 'şüphesiyle gözaltına alındığını, olayın terörle ilgili olmadığını ve saldırganın, cemaatten biriyle daha önce arasında bir tartışma yaşanmış olabileceğini duyurdu.
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