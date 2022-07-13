İngiltere'de büyüme beklentiyi aştı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın mayıs ayında yüzde sıfır seviyesinde olan beklentiyi aşarak yüzde 0,5 büyüdü.
Ülke ekonomisi bir önceki ayda (nisan) yüzde 0,2 daralmıştı.
ONS açıklamasında mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise İngiliz ekonomisinin yüzde 0,4, mayıs ayı sonuna kadarki son 12 aylık dönemde ise yüzde 3,5 büyüme kaydettiği bildirildi.
Açıklamada, sağlık hizmetleri alanındaki büyümenin aylık bazda büyüme verisi üzerinde ana itici faktör olduğu vurgulandı. Hizmet sektörünün mayısta yüzde 0,4 büyüme kaydettiğine dikkat çekilirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık hizmetlerine olan talebin arttığı da hatırlatıldı.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Uzmanı Darren Morgan, “Ekonomi mayıs ayında tüm sektörler dahil olacak şekilde yeniden büyümeye döndü.” İfadesini kullandı.
Morgan, mayıs ayı itibarıyla tüketicilerin seyahat talebinin artması nedeniyle seyahat şirketlerinin de güçlü bir görünüm sergilediğini belirtti.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zehawi ise, “Ekonominin yeniden büyümeye döndüğünü görmek muhteşem. Fakat tatmin olmuş değilim. İnsanların endişeli olduğunu biliyorum. Aileleri desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.
Zehawi, “İngiltere Merkez Bankası ile birlikte enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. İngiltere’deki herkes için daha güçlü bir ekonomi yaratabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.
İngiltere’de bu yılın mayıs ayında enflasyon yüzde 9,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
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