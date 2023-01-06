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İngiltere'de 1884'den bu yana bir ilk: 2022 en sıcak yıl oldu!

İngiltere Ulusal Meteoroloji Ofisi, 1884'den bu yana bir ilk yaşandığını belirterek 2022 yılının İngiltere için bu zamana kadar yaşanmış en sıcak yıl olduğunu açıkladı

Giriş: 06.01.2023 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de 1884'den bu yana bir ilk: 2022 en sıcak yıl oldu!
Reuters

İngiltere Ulusal Meteoroloji Servisi, 2022'nin İngiltere'nin deneyimlediği en sıcak yıl olduğunu kaydetti. 500 yılda bir yaşanabilecek bu durumun insan kaynaklı iklim krizi sebebiyle yaşandığı ifade edildi.

Met Office tarafından yapılan açıklamada, yıllık ortalama sıcaklığın 10 dereceyi aşarak, 10.3 derece olarak kaydedildiği bunun 1884'den bu yana bir ilk olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aralık ayında da kış mevsimi normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşandığının altı çizildi.

"BUNU BEKLEMİYORDUK"

Met Office Ulusal İklim Bilgileri Başkanı Mark McCarthy, "İklim değişikliğinin etkisiyle bile bunu beklemiyorduk. Bundan sonra her yıl bir önceki yıldan daha sıcak olacak" dedi.

Temmuz ayında 40 dereceyi aşan sıcaklıkla İngiltere tarihinin en sıcak günü yaşanmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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