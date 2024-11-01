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        İngiltere, BMGK başkanlığını devraldı

        İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanlığını İsviçre'den devraldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 23:15 Güncelleme: 01.11.2024 - 23:15
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        İngiltere, BMGK başkanlığını devraldı
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        İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, ülkesinin ekim ayı BMGK dönem başkanlığı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

        İngiltere'nin çok zor bir süreçte dönem başkanlığını İsviçre'den devraldığını dile getiren Woodward, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en fazla ihtilafın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Woodward, dönem başkanlığı boyunca İngiltere'nin Orta Doğu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Sudan'a odaklanacağını bildirdi.

        Orta Doğu'da daha fazla gerginliğin artmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyleyen Woodward, bu konunun dönem başkanlığı boyunca gündemde olacağını söyledi.

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        “ÖLÜM VE KAOS OLUNCA, PUTİN'İ ÇOK UZAKTA ARAMAYA GEREK YOK"

        Woodward, "Ölüm ve kaos olunca, Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'i çok uzakta aramaya gerek yok" ifadesini kullanarak, İngiltere'nin Rusya'nın dezenformasyon ve suçlarını dile getirmeye devam edeceğini belirtti.

        Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği'nin, İngiltere'nin Ukrayna toplantısı talep ettiği için "aylık programına" onay vermediğini de bildiren Woodward, kendilerinin yapıcı ve etkili tutum sergilemeye devam edeceğini kaydetti.

        Sudan konusunda ise bir taslak hazırlığı yaptıklarını aktaran Woodward, ülkedeki insani durumun çok kötü olduğunu ve diyalog masasına dönülmesi gerektiğini vurguladı.

        "SADECE FİLİSTİNLİLERİN DEĞİL, HEPİMİZİN BM'YE İHTİYACI VAR"

        Dünya genelinde 339 milyon kişinin BM ve ortaklarının sağladığı insani yardıma muhtaç olduğunun altını çizen Woodward, BM'nin dünyanın birçok yerinde aktif olduğunu ancak özellikle halihazırda Filistinliler için büyük önem taşıdığını ifade etti.

        BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) alternatifi bulunmadığını ve İsrail'in Ajansa yönelik yasasının "yanlış" olduğunu kaydeden Woodward, "Sadece Filistinlilerin değil, hepimizin BM'ye ihtiyacı var." diye konuştu.

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        BMGK dönem başkanlığı, aralık ayında ABD'ye geçecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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