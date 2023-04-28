Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Sunak'ın kayınvalidesi: Onu kızım başbakan yaptı - Dünyadan Haberler

İngiltere Başbakanı Sunak'ın kayınvalidesi: Onu kızım başbakan yaptı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kayınvalidesi Sudha Murty, "Sunak'ı kızım başbakan yaptı" dedi.

Giriş: 28.04.2023 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere Başbakanı Sunak'ın kayınvalidesi: Onu kızım başbakan yaptı - Dünyadan Haberler
AA

Hindustantimes'ın haberine göre, Akshata Murty’nin annesi Sudha Murty, kızının eşi Rishi Sunak'ın hayatını birçok yönden etkilediğini söyledi.

Murty, Sunak'ın iktidara gelmesinin kızının sayesinde olduğunu savunarak "Ben kocamı iş adamı yaptım. Kızım da kocasını İngiltere Başbakanı yaptı. Bu, kadınların şanından kaynaklanıyor. Bir eşin kocasını nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz." diye konuştu.

Kızının eşinin beslenme tarzına da etki ettiğini belirten Murty, Sunak'ın her perşembe oruç tuttuğunu anlattı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Papa Francesco’dan Macaristan’a Ukrayna odaklı ziyaret
Papa Francesco’dan Macaristan’a Ukrayna odaklı ziyaret
Erfelek'te bir mahallede heyelan
Erfelek'te bir mahallede heyelan
Boris Johnson'un kredi almasına yardımcı olduğu anlaşılan BBC Mütevelli Heyeti Başkanı istifa etti
Boris Johnson'un kredi almasına yardımcı olduğu anlaşılan BBC Mütevelli Heyeti Başkanı istifa etti
Günde 2 fincan kahve içerseniz ne olur?
Günde 2 fincan kahve içerseniz ne olur?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.