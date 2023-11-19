İngilizlerin gerçekten kötü dişleri mi var? Bu kavram nereden geliyor?

New York'lu bir diş hekimi ve bağımsızlık savaşında eski bir asker olan Dr. John Greenwood, temin ettiği insan dişlerini bir arada tutmak için altın tel yaylar ve pirinç vidalar kullanarak su aygırı fildişinden bir dizi takma diş yaptı.

O yıllarda tüm dünyada kendini gösteren 'güzel diş' kaygısı zamanla yeni bir sağlık alanının da ortaya çıkmasını sağladı.