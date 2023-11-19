İngilizlerin gerçekten kötü dişleri mi var? Bu kavram nereden geliyor?
Amerikalı birçok kitap ve yapımda İngilizlerin kötü dişlere sahip olduğu yazılır. Bir zamanlar aşırı şeker tüketimi ve yetersiz tıbbi uygulamalar nedeniyle, bu söylem kısmen doğrudur.
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Bu zamana kadar birçok filmde İngilizler'in kötü dişlere sahip olduğuna dair gönderme ve şakalar duymuşsunuzdur. Peki, İngilizler gerçekten kötü dişlere mi sahip?
İngilizler tarihte aşırı şeker tüketimiyle biliniyor. O zamanlar şeker, lüks bir gıdaydı ve bu yüzden birçok soylunun aşırı şeker tüketimi nedeniyle dişleri çürüktü.
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Şu anda bildiğimiz güzel diş anlayışının 18. yüzyılın Fransa'sında ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı düşünülüyor. Örneğin, bu yüzyılda ölü bir kişinin ağzından alınan diş, soylu bir kişiye takılmaya çalışıyordu.
Başka bir örnek olarak; George Washington 1789'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı olarak göreve başladığında, ağzında yalnızca bir dişi kalmıştı.
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New York'lu bir diş hekimi ve bağımsızlık savaşında eski bir asker olan Dr. John Greenwood, temin ettiği insan dişlerini bir arada tutmak için altın tel yaylar ve pirinç vidalar kullanarak su aygırı fildişinden bir dizi takma diş yaptı.
O yıllarda tüm dünyada kendini gösteren 'güzel diş' kaygısı zamanla yeni bir sağlık alanının da ortaya çıkmasını sağladı.
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İkinci bir sebep ise İngilizlerin önce diş sağlığını arkasından estetiği önemsemesinden geldiği düşünülüyor.
Birleşik Krallık'takiler, ağız sağlığını temizlik ve belki diş yapısının daha düzgün hale getirilmesi olarak algılarken Amerika'da bu durum tamamen estetik kaygılarla ilgili. Özellikle Hollywood ile birlikte 'beyaz ve düz diş' zamanla daha popüler hale geldi.
Elbette, 'kötü İngiliz dişi' tıbbın ilerlediği modern çağlarda çok geride kalan bir kavram.
Kaynak: BBC, The Guardian, Financial Times