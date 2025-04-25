İngilizler Davinson Sanchez'in peşinde!
Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez İngilizlerin radarında… Daha önce Tottenham'da forma giyen Kolombiyalı savunmacıyı Everton yakından takip ediyor.
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Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray’ın yıldızları Avrupa’nın radarına girdi. Barış Alper Yılmaz’ı Almanya ve İngiltere kulüpleri, Yunus Akgün’ü ise İspanya ve Portekiz ekipleri takip ediyor.
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Victor Osimhen tüm Avrupa’yı peşine takarken Davinson Sanchez de İngilizlerin radarında…
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Galatasaray’a Tottenham’dan gelen Kolombiyalı futbolcu Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda.
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Everton’ın Davinson Sanchez’i transfer etmekle ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.
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Sarı-kırmızılı kulüp ise Kolombiyalı savunmacıyı kaybetmeyi kesinlikle düşünmüyor.
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Galatasaray, 2023-24’te 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Davinson Sanchez’i elinde tutmak için opsiyonu devreye sokmayı planlıyor.
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Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Aydın Özbek’in Tottenham’la içeride oynanan mücadelede İngiliz kulübünün yetkililerine Davinson Sanchez’i övdüğü ortaya çıkmıştı.
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Başkan Özbek’in Tottenham delegasyonuna “Davinson Sanchez’i nasıl kaptırdınız? Bizim en önemli oyuncularımızdan birisi. Çok memnunuz” dediği öğrenilmişti.
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Galatasaray, Kolombiyalı savunmacı için beş sezona yayılmış halde 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham ile anlaşmıştı.
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Yıldız stoper sarı-kırmızılı kulüpten net 3,2 milyon Euro yıllık ücret kazanıyor.
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Davinson Sanchez bu sezon forma giydiği 37 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.