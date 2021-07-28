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İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin, 2021'in ilk yarısında son yılların en büyük çıkışına imza attı. Markadan yapılan açıklamada, Ocak-Haziran döneminde satışların yüzde 224 oranında arttığı bildirildi.

Aston'un bu performansında, marka tarihindeki ilk SUV model DBX'in katkısının büyük olduğu kaydedildi. Buna göre, söz konusu model markanın 2 bin 901 adetlik toplam satışlarının yarısını oluşturdu.

Aston Martin Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence Stroll, "İlk SUV'umuz DBX'in başarısını temel alarak, o zamandan beri iki yeni araç daha teslim ettik ve daha heyecan verici ürün lansmanları ile büyüme için iyi bir konumdayız" dedi.

Ünlü film karakteri James Bond'un otomobili olarak bilinen Aston Martin, 2018'de içine düştüğü finansal darboğazdan, Formula 1'de de yatırımı bulunan milyarder iş adamı Stroll'den aldığı finansman desteği ile kurtulmuştu.

Vergi öncesi zararı 2020'nin ilk yarısında 227 milyon sterlinden 91 milyon sterline (126 milyon dolar) düşen şirket, 2021'de yaklaşık 6 bin araçlık satış hedefliyor.