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İngiliz Kraliyet Donanması'na ait denizaltı hakkındaki "hassas belgeler" bar tuvaletinde bulundu

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 1.3 milyar sterlin değerindeki nükleer denizaltı HMS Anson hakkındaki "hassas belgeler" bir bar tuvaletinde bulundu. Haberde, Kraliyet Donanması'nın en gelişmiş denizaltılarından biri olan HMS Anson hakkında önemli bilgileri içeren belgelerin bar tuvaletinde bulundu

Giriş: 29.04.2023 - 19:18 | Güncelleme: ABONE OL
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait denizaltı hakkındaki
İHA

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait en gelişmiş denizaltılarından biri olan HMS Anson hakkındaki "hassas belgelerin" bar tuvaletinde bulunmasının ardından İngiliz Kraliyet Donanması tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 1.3 milyar sterlin değerindeki nükleer denizaltı HMS Anson hakkındaki "hassas belgeler" bir bar tuvaletinde bulundu. Haberde, Kraliyet Donanması'nın en gelişmiş denizaltılarından biri olan HMS Anson hakkında önemli bilgileri içeren belgelerin bar tuvaletinde bulunmasının ardından yetkililerin harekete geçtiği belirtildi.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Kraliyet Donanması yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bar tuvaletinde bulunan belgelerin gizli bilgiler içermediği belirtilirken, "Bunlar, gizli bilgiler içermeyen genel eğitim bilgileridir. Fakat tüm güvenlik konularını son derece ciddiye alıyoruz. Bu nedenle konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında araştırmaları sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu nükleer denizaltı 97 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığında.


Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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