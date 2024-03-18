İngiliz Kraliyet Ailesi açıklaması ne zaman, saat kaçta? Kate Middleton nerede?
Dünya basını günlerdir merakla beklenen İngiliz Kraliyet Ailesi'nin açıklamasına odaklandı. BBC haberine göre, İngiliz Kraliyet Ailesi, her an çok önemli bir olayı duyurmaya hazırlanıyor. Britanya tahtının varisi eşi William tarafından ihanete uğradığı konuşulan Galler Prensesi Kate Middleton'un durumu hakkında açıklama beklenirken bazı olağandışı ayrıntılar kamuoyunun sosyal medyada olayla ilgili çeşitli teoriler öne sürmesine neden oldu. Peki İngiliz Kraliyet Ailesi ne zaman açıklama yapacak, saat kaçta? Kate Middleton nerede?
- 1
Galler Prensesi Kate Middleton'un nerede olduğu sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 'Büyük bir açıklama' beklendiği iddia edildi. Bilindiği üzere 17 Ocak'ta karın bölgesinden ameliyat olduğu söylenen Middleton bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Daha sonrasında Kate, üç çocuğuyla fotoğraf paylaşmış, fotoğrafın montajlı olduğu anlaşılınca ise özür dilemişti. Peki İngiliz Kraliyet Ailesi açıklaması; ne zaman, saat kaçta, Kate nerede, yaşıyor mu?
İşte konuya ilişkin detaylar...
- 2
İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ AÇIKLAMASI NE ZAMAN?
İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’nin logosunu siyaha çevirdiği ve İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ‘Büyük bir açıklama’ beklendiği iddia edildi. Açıklamanın Kate Middleton ile ilgili olduğu tahmin edilirken, Galler Prensesi’nin ortalıkta görünmediği süre uzadıkça çarpıcı iddialar giderek arttı. Henüz açıklama saati belli değil. Konuyla ilgili güncel gelişmeler bekleniyor...
KATE MİDDLETON NEREDE?
Galler Prensesi Kate Middleton'a ne olduğu merak konusu olurken kendisi 25 Aralık 2023'ten bu yana görüntülenmedi. İngiliz Kraliyet ailesinden henüz spekülasyonları ortadan kaldıracak net bir açıklama yapılmadı.
- 3
NE OLMUŞTU?
Galler Prensesi Catherine, daha iyi bildiğimiz adıyla Kate Middleton, uzunca bir süredir kamuoyunun önünde görünmüyor. En son 25 Aralık 2023'te Kraliyet ailesinin yıllık Noel yürüyüşü sırasında ailesiyle birlikte görüntülenen Kate Middleton, o tarihten bu yana görüntülenemedi.
Saray, Kate Middleton'un 16 Ocak tarihinde geçireceği bir operasyonu duyurmuş ve açık bir şekilde Kate Middleton'un kamuoyundan uzak olacağını "Mevcut tıbbi tavsiyelere göre, Paskalya sonrasına kadar kamu görevlerine dönmesi pek olası değil" ifadeleri kullanılmıştı. Ancak sürecin fazla uzaması ve katılması planlanan etkinlilerin dahi iptal edilmesi çeşitli spekülasyonları hatta komplo teorilerini meydana getirdi.
-
- 4
Bir süredir sağlığı hakkında spekülasyon yapılan Galler Prensesi Kate Middleton, Anneler Günü (İngiltere'de Mart'ın ikinci pazarı kutlanıyor) için paylaşılan fotoğrafının montaj kaygılarıyla geri çekilmesinin ardından yaşanan 'Karışıklık' nedeniyle özür diledi.
- 5
Galler Prensesi, Kensington Sarayı'nın X hesabından yaptığı açıklamada, birçok amatör fotoğrafçı gibi fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla da ilgilendiğini belirtti.
Prenses Kate; "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir." ifadelerini kullandı.
- 6
Ocak ayında karın ameliyatı olduktan sonra halkın karşısına çıkmayan Prenses Kate ile ilgili birçok spekülasyon ortaya atılmış, Prens ve Prenses'in boşandığı, sağlık durumunun açıklanandan kötü olduğu gibi ifadeler, sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.
Bunun üzerine İngiltere'de dün kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından Prenses Kate ve 3 çocuğunun yer aldığı bir fotoğraf servis edilmişti.
-
- 7
Paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, özellikle çocukların kıyafetlerindeki detaylara işaret ederek fotoğrafın üzerinde oynandığını iddia etmişti.
Bu sadece kişisel bir fotoğraf değil, Prenses Kate hakkındaki spekülasyon ve komplo teorilerini durdurmaya yönelik bir paylaşım olarak değerlendiriliyordu.
- 8
KATE MIDDLETON KİMDİR?
Galler Prensesi Catherine (evlilik öncesi adı: Catherine Elizabeth Middleton; 9 Ocak 1982)
Birleşik Kraliyet Ailesi'nin bir üyesidir. Eşi Galler Prensi William, Birleşik Krallık taht sıralamasında ilk sırasında yer alıyor. Kocası tahta geçerse kendisi otomatik olarak konsort kraliçe olacaktır.
- 9
Reading'de doğan Kate iddleton, Berkshire, Bucklebury'de büyüdü. St Andrew's School ve Marlborough College'da eğitim gördü. 2001'de William ile tanıştığı İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu. Perakende ve pazarlama işlerinde çalıştı ve Kasım 2010'da Prens William ile nişanları açıklanmadan önce hayır işleri yaptı. 29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de evlendiler. Çiftin çocukları - Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis - sırasıyla Birleşik Krallık taht sıralamasının ikinci, üçüncü ve dördüncü sırasındadır.
-
- 10
Evlendiğinden beri Düşes, Kraliçe II. Elizabeth’i desteklemek için çeşitli kraliyet görevleri üstlendi. Action for Children, SportsAid ve National Portrait Gallery dahil olmak üzere 20'den fazla yardım ve askeri kuruluşta görevi vardır. Küçük çocuklar, bağımlılık ve sanatla ilgili konulara odaklanan hayır çalışmaları ile Kraliyet Vakfı aracılığıyla projeler yürütmektedir. Düşes, insanları zihinsel sağlık sorunları hakkında açılmaya teşvik etmek için, Nisan 2016'da Dük ve Prens Harry ile başlatılan zihinsel sağlık bilinçlendirme kampanyası "Heads Together"ı tasarladı. Medya, Catherine'in İngiliz ve Amerikan modası üzerindeki etkisini "Kate Middleton etkisi" olarak adlandırdı. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Time dergisi onu Dünyanın En Etkili 100 Kişisinden biri olarak seçti. 9 Eylül 2022'de kocası, babası Kral III. Charles tarafından Galler Prensi ilan edilince Galler Prensesi oldu.
- 11
2001'de, Middleton, St Andrews Üniversitesi'ndeki St Salvator's Hall'da öğrenciyken Prens William ile tanıştı. 2002'de üniversitede bir hayır amaçlı defilede transparan dantel bir elbiseyle sahneye çıktığında William'ın etkilendiği söylendi. Çiftin 2003'te çıkmaya başladığı bildirildi. İkinci yıllarında, Middleton, William ve diğer iki arkadaşıyla bir daire paylaştı. 2003'ten 2005'e kadar ikisi de iki oda arkadaşıyla Strathtyrum malikanesindeki Balgove House'da yaşıyorlardı.