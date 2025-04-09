İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer iddiası öne sürüldü. Premier Lig devlerinden Arsenal'ın milli oyuncuya talip olduğu aktarıldı.
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Benfica'da başarılı bir sezon geçirerek gollerine devam eden Kerem Aktürkoğlu hakkında İngiltere basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
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TBR Football'un haberine göre; Porto’ya kiralık olarak gönderilen Fabio Vieira'nın durumunu gözlemlemek amacıyla Portekiz’e giden Arsenal ekibi, Kerem Aktürkoğlu’nu izlemeye de devam etti.
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PERFORMANSINDAN ETKİLENDİLER
İngilizler'in milli futbolcumuzdan ilgilendiği ve geçen yaz Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olmadan önce de transfer için takip edildiği aktarıldı.
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SEZON KARNESİ
Bu sezon hem Galatasaray hem de Benfica ile tüm kulvarlarda 48 maça çıkan 26 yaşındaki başarılı sol kanat; 16 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
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