İngiliz bilim insanı açıkladı: Aşının garantisi yok

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Dünyanın dört bir yanında koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları yapılmaya devam ederken, Londra'daki Imperial College'da küresel sağlık profesörü David Nabarro, "İnsanlık, koronavirüs tehdidi ile yaşamak ve buna göre adapte olmak zorunda kalacak, çünkü bir aşının başarılı bir şekilde geliştirilebileceğine dair bir garanti yok" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, hükümetin sağlık danışmanları, mart ayının sonlarında Birleşik Krallık'taki koronavirüs ölümleri pandeminin sonunda 20.000'in altında tutulabilirse, bunun ülke için “iyi bir sonuç” olacağını söyledi. Ancak, hayatını kaybedenlerin sayısının tahmini olarak şimdiden 20.000'in üzerine çıktığı belirtildi.

"VİRÜSLE YAŞAMANIN YOLLARINI BULMAMAIZ GEREKECEK"

Profesör Nabarro, halkın aşının kesinlikle yakında geliştirileceğini varsaymaması ve devam eden tehdide karşı uyum sağlaması gerektiğini söyleyerek, "Her virüse karşı güvenli ve etkili bir aşı geliştirmeniz gerekmez. Bazı virüslere karşı aşı geliştirmek çok zordur. Bu yüzden öngörülebilir gelecek için, sürekli bir tehdit olan bu virüsle yaşamanın yollarını bulmamız gerekecek" dedi.

Profesör Nabarro, "Bu, hastalık belirtileri gösterenlerin ve ayrıca temaslarının izole edilmesi anlamına gelir. Yaşlı insanların korunması gerekecek. Ayrıca vakalarla başa çıkabilmek için hastane kapasitesi de sağlanmalıdır. Bu hepimiz için yeni normal olacak” diye konuştu.

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