Ayvansaray'daki evinde 2020 yılında başına dayadığı silahla hayatına son verdiği iddiasıyla dosyası kapatılan 26 yaşındaki İngiltere vatandaşı Ayşe Rhiannon Vural'ın annesi Tracie Brookes, üç yıl sonra kızının adli emanetteki bazı eşyalarını teslim aldı. Kızının intihar ettiğine kesinlikle inanmadığını ve cevap bekleyen çok fazla soru olduğunu belirten Brookes, "Ayşe hayatı severdi, İstanbul'u sevdi. Ondan sadece bunlar kaldı" diyerek gözyaşı döktü.

Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne 11 Eylül 2020 günü, saat 16.26 sıralarında bir kadının kafasına silah sıktığı ihbarının yapılması sonucu olay ortaya çıktı. Olay yerine giden polis, yatak odasında sırt üstü yatar vaziyette, kucağında oyuncak bir tavşan ve sağ yanında bir silahla birlikte Ayşe Rhiannon Vural'ın cesedine ulaştı.