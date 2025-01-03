Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        44
        Fenerbahçe
        FB
        36
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        ikas Eyüpspor
        EYP
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Kasımpaşa
        KSM
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        18
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Basketbol ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı: Galatasaray-Fenerbahçe! - Basketbol Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı: Galatasaray-Fenerbahçe!

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, yarın karşılaşcak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:16 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potada kadınlar derbisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, yarın karşı karşıya gelecek.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

        Derbi mücadelesinde Kerem Baki, Turgut Işık, Mehmet Burak Anlatıcı hakem üçlüsü görev yapacak.

        Ligde oynadığı 13 maçta 11 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 2 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrılırken ikinci sırada bulunuyor.

        Bir maçı eksik sarı-lacivertliler ise oynadığı 12 maçı da kazanarak namağlup olarak zirvede yer aldı.

        İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbi maçta kazanan taraf 82-73'lük skorla Fenerbahçe Opet olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Antalya'da turist rekoru
        Antalya'da turist rekoru
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        Jelert gelişmesi!
        Jelert gelişmesi!
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Habertürk Anasayfa