İnegöl'de sandalye fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi
Bursa İnegöl'deki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı
İnegöl'de Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sandalye üretim fabrikasında gece yarısı yangın çıktı.
Fabrikanın taş silo bölümünden alevlerin yükseldiğini gören işçiler yangına müdahale etmeye çalışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
ALEVLER GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin fabrikanın ahşap üretim bölümüne sıçramadan kontrol altına alınması amacıyla yoğun çaba sarf etti. DHA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.