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        Haberler Gündem İnegöl'de otomobille çarpışan motosikletli yaralandı - Güncel haberler

        İnegöl'de otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 02:42 Güncelleme: 02.03.2025 - 02:42
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        Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
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        Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        Cihan O. (24) yönetimindeki motosiklet, cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapan Ahmet T. (29) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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