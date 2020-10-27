Yapılışı çok pratik ve leziz olan incir tatlısı, sıklıkla yapılmasa da yapılınca, herkes tarafından hemen tüketilen ve sevilen bir tatlı çeşidi. Sizlerle bu güzel incir tatlısı tarifini yapalım ne dersiniz?

İncir Tatlısı İçin Gereken Malzemeler:

18 adet kuru incir

Fındık (Her incire 4 adet)

Toz şeker (her incire 1 çay kaşığı gelecek şekilde)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı su

Üzeri İçin;

Kaymak

Toz yeşil fıstık

İncir Tatlısı Yapılışı:

Kuru incirlerin kafa kısımları kesilir.

Ortasından dışa doğru bastırılarak genişletilir.

Daha sonra incirler, tavaya dizilir.

Her birinin içine, 4’er tane fındık koyulur.

Üzerine de 1‘er çay kaşığı toz şeker serpilir.

Tavanın ortasına tereyağı ve suyu ilave edilir.

Kapağı kapatılır.

Kısık ateşte, 35 dakika kadar pişirilir.

Pişen incirler, servis tabağına alınır.

Soğumaya bırakılır.

Soğuyunca üzeri, kaymak ve toz yeşil fıstıkla süslenir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kuru incir satın alırken, iri olmalarına dikkat edin.

İncir tatlısını kısık ateşte pişirin.