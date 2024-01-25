YILMAZ ERDOĞAN'IN PROJELERİ NELERDİR?

"Bir Demet Tiyatro" adlı televizyon programı ile milyonlarca izleyiciye ulaşan sanatçı, tiyatro alanındaki yetenekleriyle öne çıktı. Aynı zamanda, Türk sinemasına yön veren projelerde yer alarak, "Vizontele", "G.O.R.A", "Organize İşler" gibi filmlerde hem oyuncu, hem senarist, hem de yönetmen olarak başarı elde etti.