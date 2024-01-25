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        Haberler Televizyon İnci Taneleri Azem kimdir? İnci Taneleri dizisinde Azem Yücedağ'ı kim, hangi oyuncu canlandırıyor?

        İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini kim canlandırıyor?

        Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri bu akşam seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan dizinin senaristliğini ve başrollerinden birini üstleniyor. İşte "Azem" karakterinin detayları...

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        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:03
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        • 1

          İnci Taneleri dizisi 25 Ocak akşamı Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosu arasında Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan bulunuyor. Projede Yılmaz Erdoğan hem senarist hem de baş rol karakter Azem Yücedağ olarak seyirci karşısına çıkacak.

        • 2

          YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR?

          Yılmaz Erdoğan, Türk tiyatrocu, senarist, film yönetmeni, yapımcı, şair ve söz yazarıdır. 4 Kasım 1967 tarihinde Hakkâri, Türkiye'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Tiyatro alanındaki yetenekleriyle dikkat çeken Erdoğan, Beşiktaş Kültür Merkezi Tiyatro Topluluğu'nu kurmuştur.

        • 3

          YILMAZ ERDOĞAN'IN PROJELERİ NELERDİR?

          "Bir Demet Tiyatro" adlı televizyon programı ile milyonlarca izleyiciye ulaşan sanatçı, tiyatro alanındaki yetenekleriyle öne çıktı. Aynı zamanda, Türk sinemasına yön veren projelerde yer alarak, "Vizontele", "G.O.R.A", "Organize İşler" gibi filmlerde hem oyuncu, hem senarist, hem de yönetmen olarak başarı elde etti.

        • 4

          Yılmaz Erdoğan'ın sanat dünyasındaki etkisi sadece tiyatro ve sinema ile sınırlı değildir. Şiir alanında da önemli bir yer edinen Erdoğan, duygusal ve düşündürücü eserleriyle okurlarıyla buluştu. Şiir kitapları ve sözleriyle sanatseverlerin beğenisini kazandı.

        • 5

          Bir kız bir erkek çocuk babası olan oyuncu güncel olarak İnci Taneleri dizisinde oynamakta ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin genel yayın yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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