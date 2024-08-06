İnceleme yapıldı: Bursa'nın plajları temiz mi?

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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Gemlik'te 8, Mudanya'da 9 ve Karacabey'de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda su analiz testleri yapıldı.

Yapılan analizlerde alınan numunelerin 22 plajda değerlerin altında, 2 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi.

Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa iyi kalitede su (girilebilir), kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa orta kalitede su (girilebilir), zorunlu değerlerin üzerindeyse kötü kalitede su (girilemez) tespitlerine yer veriliyor.

REKLAM Bursa'nın iyi ve orta deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle: Gemlik: Bursa Büyükşehir Belediyesi Küçükkumla Halk Plajı, Büyükşehir Kurşunlu Kadınlar Plajı, Büyükşehir Belediyesi Kumsaz Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajı 'iyi kalite su' statüsünde yer aldı. Mudanya: Bursa Büyükşehir Belediyesi Eğerce Halk Plajı, Büyükşehir Belediyesi Mesudiye Halk Plajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Eşkel Halk Plajı, Altıntaş Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Coşkunöz Plajı, Kumyaka Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajı ‘iyi kalite su' olarak belirlendi. Karacabey: Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajları plajlarında ‘iyi kalite su' olarak belirlendi. İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı ‘iyi kalite su' olarak tespit edilirken, Darka Tatil Köyü ve Orhangazi Halk Plajı ‘orta kalite su' olarak belirlendi.