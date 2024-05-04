İnce Memed Karikatür Sergisi Karikatür Evi’nde
Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde bugün açılan Yaşar Kemal'in Kaleminden İsmail Gülgeç'in Fırçasına Bir Destan: İnce Memed Sergisi, 14 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşacak.
Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin bu haftaki konuğu ise Yaşar Kemal’in unutulmaz eseri İnce Memed’i usta çizgilerle yeniden yorumlayan karikatürist İsmail Gülgeç’in İnce Memed Sergisi. Yaşar Kemal’in doğup büyüdüğü Çukurova’daki destanlardan ve isyanlardan etkilenerek yazdığı İnce Memed eserlerini çizgilerle buluşturan Gülgeç’in karikatürlerinden oluşan sergi, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sanatseverlerle buluşacak.
Yaşar Kemal’in kaleminden İsmail Gülgeç’in Fırçasına Bir Destan: İnce Memed sergisi, Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı’nın arşivinden seçilerek hazırlandı. Koleksiyonunda bulunan orijinal çizimlerin yer aldığı eserlerin bulunduğu sergi, 14 Haziran'a kadar Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sergilenecek.