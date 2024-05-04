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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İnce Memed Karikatür Sergisi Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde

        İnce Memed Karikatür Sergisi Karikatür Evi’nde

        Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde bugün açılan Yaşar Kemal'in Kaleminden İsmail Gülgeç'in Fırçasına Bir Destan: İnce Memed Sergisi, 14 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 00:28 Güncelleme: 04.05.2024 - 00:28
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        İnce Memed Karikatür Sergisi
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        Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin bu haftaki konuğu ise Yaşar Kemal’in unutulmaz eseri İnce Memed’i usta çizgilerle yeniden yorumlayan karikatürist İsmail Gülgeç’in İnce Memed Sergisi. Yaşar Kemal’in doğup büyüdüğü Çukurova’daki destanlardan ve isyanlardan etkilenerek yazdığı İnce Memed eserlerini çizgilerle buluşturan Gülgeç’in karikatürlerinden oluşan sergi, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sanatseverlerle buluşacak.

        Yaşar Kemal’in kaleminden İsmail Gülgeç’in Fırçasına Bir Destan: İnce Memed sergisi, Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı’nın arşivinden seçilerek hazırlandı. Koleksiyonunda bulunan orijinal çizimlerin yer aldığı eserlerin bulunduğu sergi, 14 Haziran'a kadar Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sergilenecek.

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        #İnce Memed
        #Karikatür evi
        #Kadıköy Belediyesi
        #sergi
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