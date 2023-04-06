Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika

İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmadı"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak teklifine ilişkin sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine ittifakla ilgili hiçbir teklif yapmadığını belirtti

Giriş: 06.04.2023 - 00:35 | Güncelleme: ABONE OL
İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt:
AA

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ittifakla ilgili hiçbir teklif yapmadığını kaydetti.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında, deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen, bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina kısmen çöktü
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina kısmen çöktü
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Eczanede yan bakma cinayeti
Eczanede yan bakma cinayeti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.